Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна
Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна, которое шло в Израиль
© -Йеменская береговая охрана от группировки хусито
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Йеменская береговая охрана от группировки хусито. Архивное фото
ТУНИС, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль, говорится в заявлении военного представителя движения.
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"Военно-морские силы ВС Йемена провели уникальную военную операцию, обстреляв корабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена", - заявил в своем видеообращении официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
В среду утром "Ансар Алла" объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.