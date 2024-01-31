https://ria.ru/20240131/khusity-1924692129.html

Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна

Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна - РИА Новости, 31.01.2024

Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T23:28

2024-01-31T23:28

2024-01-31T23:38

в мире

израиль

йемен

красное море

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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ТУНИС, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль, говорится в заявлении военного представителя движения."Военно-морские силы ВС Йемена провели уникальную военную операцию, обстреляв корабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена", - заявил в своем видеообращении официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.В среду утром "Ансар Алла" объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html

https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

израиль

йемен

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене