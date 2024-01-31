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Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна - РИА Новости, 31.01.2024
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23:28 31.01.2024 (обновлено: 23:38 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/khusity-1924692129.html
Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна
Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна - РИА Новости, 31.01.2024
Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T23:28
2024-01-31T23:38
в мире
израиль
йемен
красное море
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ТУНИС, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль, говорится в заявлении военного представителя движения."Военно-морские силы ВС Йемена провели уникальную военную операцию, обстреляв корабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена", - заявил в своем видеообращении официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.В среду утром "Ансар Алла" объявили об обстреле американского эсминца USS Gravely.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240131/nebenzya-1924692248.html
https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html
израиль
йемен
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в мире, израиль, йемен, красное море, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Израиль, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна

Хуситы заявили об обстреле американского торгового судна, которое шло в Израиль

© -Йеменская береговая охрана от группировки хусито
Йеменская береговая охрана от группировки хусито
© -
Йеменская береговая охрана от группировки хусито. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 31 янв - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль, говорится в заявлении военного представителя движения.
«
"Военно-морские силы ВС Йемена провели уникальную военную операцию, обстреляв корабельными ракетами американское торговое судно Kol, направлявшееся в порты оккупированной Палестины (Израиль). Цель была поражена", - заявил в своем видеообращении официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.
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Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.
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В миреИзраильЙеменКрасное мореАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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