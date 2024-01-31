https://ria.ru/20240131/kharkov-1924665707.html

Подполье сообщило о поражении цехов по ремонту военной техники в Харькове

Подполье сообщило о поражении цехов по ремонту военной техники в Харькове - РИА Новости, 31.01.2024

Подполье сообщило о поражении цехов по ремонту военной техники в Харькове

Вооруженные силы России в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:28

2024-01-31T19:28

2024-01-31T20:03

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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы России в ночь на 31 января поразили в Харькове несколько оборонных объектов и офис, где часто бывали иностранные военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег из Харькова."По сообщениям от наших товарищей из Харькова, было пять прилетов. Фиксировались попадания в районе Харьковского тракторного завода — там производится ремонт военной техники, а также складировались БК и ГСМ", — сказал собеседник агентства.На видео, которое предоставил Лебедев, слышны звуки пролета и два взрыва. Кроме того, поражено здание "Укртелекома"."Наша агентура давно сообщала о присутствии в здании "Укртелекома" военных и спецслужбистов с большими погонами. Также туда часто приезжали иностранные специалисты. В последнее время было зафиксировано присутствие иностранных военных", — рассказал Лебедев.Он продемонстрировал фотографию, сделанную у офиса, на которой видна группа людей, в том числе человек в защитной форме с флагом Швеции на рукаве. По словам подпольщика, после удара СБУ оцепила здание и несколько кварталов вокруг и провела поквартирный обход с "проверкой компьютерной и мобильной техники".О взрывах в Харькове в ночь на 31 января сообщал глава областной военной администрации Олег Синегубов.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, целями Вооруженных сил не становятся жилые дома и социальная инфраструктура.

https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Поражение военных объектов ВСУ в Харькове Российские удары по Харькову в ночь на среду поразили ряд военных объектов, в том числе Харьковский тракторный завод, где ремонтируют украинскую военную технику, склады топлива и боеприпасов ВСУ, а также здание телекоммуникационной компании Укртелеком, заявил РИА Новости координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные своих коллег из Харькова. По его словам, агенты давно сообщали о присутствии в здании Укртелекома военных и иностранных специалистов. Он продемонстрировал фотографию, сделанную у здания, на которой видна группа людей, в том числе человек в защитной форме с флагом Швеции на рукаве. 2024-01-31T19:28 true PT1M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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