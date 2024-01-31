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ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова - РИА Новости, 31.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/kharitonov-1924526574.html
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:27
2024-01-31T11:27
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175 человек. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Николая Михайловича Харитонова в количестве 175 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова в количестве 175 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТабло с изображением зарегистрированных кандидатов на пост президента РФ
Табло с изображением зарегистрированных кандидатов на пост президента РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Табло с изображением зарегистрированных кандидатов на пост президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175 человек.
"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Николая Михайловича Харитонова в количестве 175 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Кандидат в президенты Харитонов представил своих доверенных лиц
22 января, 14:07
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФВыборы президента РФ
 
 
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