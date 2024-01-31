https://ria.ru/20240131/kharitonov-1924526574.html

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова - РИА Новости, 31.01.2024

ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:27

2024-01-31T11:27

2024-01-31T11:27

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

выборы президента рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175 человек. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Николая Михайловича Харитонова в количестве 175 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922763984.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф