https://ria.ru/20240131/kharitonov-1924526574.html
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова - РИА Новости, 31.01.2024
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова
Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:27
2024-01-31T11:27
2024-01-31T11:27
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
выборы президента рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924109922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_acf8c6cf2ec894ba9f327f9c56afdfbe.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала доверенных лиц кандидата на должность президента России от КПРФ Николая Харитонова в количестве 175 человек. "Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Российской Федерации Николая Михайловича Харитонова в количестве 175 человек", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 9 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240122/kharitonov-1922763984.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924109922_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_879290716fd3f316aca3ebad9abc05b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Выборы президента РФ
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова
ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Харитонова в количестве 175 человек