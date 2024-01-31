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Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:01 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/ka-52-1924487455.html
Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
Российский ударный вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт войск Украины на купянском направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:01
2024-01-31T05:01
специальная военная операция на украине
украина
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
ми-8 амтш
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт войск Украины на купянском направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ. По данным ведомства, ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия, выполнила боевой вылет на купянском направлении. "В результате выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены службой разведки. Для того, чтобы обойти средства противовоздушной обороны противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах. По докладу разведки цели были успешно поражены", - сказали в министерстве. Согласно открытым данным, ударные вертолеты Ка-52 и Ка-52М широко применяются в зоне специальной военной операции для поддержки наземных войск и нанесения ударов по живой силе и технике украинских войск. В частности, Ка-52 наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям противника, управляемыми высокоточными ракетами "Вихрь" уничтожают бронетехнику Украины.
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украина, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Ка-52 "Аллигатор", Ми-8 АМТШ
Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

Ударный вертолет Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкРоссийский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор". Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52 уничтожил опорный пункт войск Украины на купянском направлении, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
По данным ведомства, ударная группа армейской авиации ВКС, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы и группы огневого прикрытия, выполнила боевой вылет на купянском направлении.
"В результате выполнения боевой задачи экипаж ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" применил авиационные средства поражения по опорным пунктам и живой силе ВСУ, которые были обнаружены службой разведки. Для того, чтобы обойти средства противовоздушной обороны противника, летчики выполнили подлет в зону боевого применения на предельно малых высотах. По докладу разведки цели были успешно поражены", - сказали в министерстве.
Согласно открытым данным, ударные вертолеты Ка-52 и Ка-52М широко применяются в зоне специальной военной операции для поддержки наземных войск и нанесения ударов по живой силе и технике украинских войск. В частности, Ка-52 наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям противника, управляемыми высокоточными ракетами "Вихрь" уничтожают бронетехнику Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Ми-8 АМТШ
 
 
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