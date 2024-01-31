https://ria.ru/20240131/iran-1924475360.html

Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США

Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США - РИА Новости, 31.01.2024

Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США

Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:27

2024-01-31T00:27

2024-01-31T00:27

сша

иран

иордания

в мире

джо байден

энтони блинкен

министерство обороны сша

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921129237_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1646bbe721ba2cb2e2027c0e42dc313.jpg

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден. "Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружия людям, которые сделали это", - заявил Байден журналистам. Президента США цитирует пресс-пул Белого дома. Байден утвердительно ответил на вопрос о том, принял ли он решение об ответе на атаку. На вопрос о том, установлена ли прямая связь Ирана с атакой, Байден заявил, что "это предстоит обсудить". По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.

https://ria.ru/20240130/ssha-1924257787.html

сша

иран

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, иран, иордания, в мире, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году