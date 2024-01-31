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Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США - РИА Новости, 31.01.2024
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00:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/iran-1924475360.html
Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США
Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США - РИА Новости, 31.01.2024
Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США
Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:27
2024-01-31T00:27
сша
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в мире
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politico
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден. "Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружия людям, которые сделали это", - заявил Байден журналистам. Президента США цитирует пресс-пул Белого дома. Байден утвердительно ответил на вопрос о том, принял ли он решение об ответе на атаку. На вопрос о том, установлена ли прямая связь Ирана с атакой, Байден заявил, что "это предстоит обсудить". По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени". Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
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сша, иран, иордания, в мире, джо байден, энтони блинкен, министерство обороны сша, politico, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Иран, Иордания, В мире, Джо Байден, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Politico, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден пригрозил Ирану из-за передачи оружия атаковавшим базу США

Байден: Иран понесет ответственность за передачу оружия атаковавшим базу США

© AP Photo / Stephanie ScarbroughПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Иран понесет ответственность за предоставление оружия атаковавшим американскую военную базу на северо-востоке Иордании, заявил президент США Джо Байден.
«
"Я привлекаю их к ответственности в том смысле, что они предоставляют оружия людям, которые сделали это", - заявил Байден журналистам.
Президента США цитирует пресс-пул Белого дома.
Байден утвердительно ответил на вопрос о том, принял ли он решение об ответе на атаку.
На вопрос о том, установлена ли прямая связь Ирана с атакой, Байден заявил, что "это предстоит обсудить".
По информации центрального командования ВС США, в воскресенье была совершена атака на американскую базу на северо-востоке Иордании. Командование сообщало о гибели трех военных США, а в Пентагоне отмечали, что пострадали более 40 человек. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе. В Белом доме пообещали ответить на атаку против своих военных на Ближнем Востоке. Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь отмечал, что ответ может быть "многоуровневым, происходить поэтапно и поддерживаться в течение времени".
Байден распорядился разработать ответные меры на атаку, как считают в Вашингтоне, проиранских группировок на американскую военную базу в Иордании, сообщала ранее газета Politico со ссылкой на источники. Со ссылкой на неназванных чиновников издание отмечало, что Пентагон рассматривает несколько вариантов: удары по иранским военно-морским силам в Персидском заливе или иранским военным в Ираке или Сирии. Источники газеты предположили, что, в случае одобрения Байденом соответствующего решения, "ответных мер", скорее всего, стоит ждать в "ближайшие пару дней", причем по ряду целей.
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СШАИранИорданияВ миреДжо БайденЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАPoliticoОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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