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МВД Белоруссии сообщило об инструкторе "Вагнера", обучающем снайперов - РИА Новости, 31.01.2024
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21:21 31.01.2024 (обновлено: 21:38 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/instruktor-1924678821.html
МВД Белоруссии сообщило об инструкторе "Вагнера", обучающем снайперов
МВД Белоруссии сообщило об инструкторе "Вагнера", обучающем снайперов - РИА Новости, 31.01.2024
МВД Белоруссии сообщило об инструкторе "Вагнера", обучающем снайперов
В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии начался курс по подготовке снайперов под руководством инструктора группы "Вагнер", говорится в сообщении,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T21:21
2024-01-31T21:38
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии начался курс по подготовке снайперов под руководством инструктора группы "Вагнер", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внутренних войск МВД. "К освоению новой узкой специализации приступили снайперы. В учебном центре внутренних войск начался курс узкой специализации снайперов под руководством инструктора ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении. Отмечается, что на первом занятии по теории военнослужащие изучили материальную часть снайперской винтовки и ее тактико-технические характеристики, алгоритмы сборки, разборки и чистки оружия, основные таблицы стрельбы, применение угловых величин, формулы тысячной и выноса точки прицеливания, а также приведение винтовки к нормальному бою. В ближайшее время спецназовцы приступят к практической отработке своих навыков. Также сообщается, что "шестой сезон курса тактико-специальной подготовки под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер" идет полным ходом". "Только за эти несколько дней военнослужащие спецподразделений внутренних войск отработали движение в предбоевом и боевом порядках, выполняя разноплановые вводные задачи в условиях лесистой местности", - говорится в сообщении. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Белоруссии – командующий внутренними войсками Николай Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание. Карпенков подчеркивал, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам группы "Вагнер".
https://ria.ru/20231111/plan-1908906003.html
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белоруссия, александр лукашенко
Белоруссия, Александр Лукашенко
МВД Белоруссии сообщило об инструкторе "Вагнера", обучающем снайперов

Инструктор "Вагнера" начал подготовку снайперов внутренних войск МВД Белоруссии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащие Республики Беларусь . Архивное фото
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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. В учебном центре внутренних войск МВД Белоруссии начался курс по подготовке снайперов под руководством инструктора группы "Вагнер", говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внутренних войск МВД.
«
"К освоению новой узкой специализации приступили снайперы. В учебном центре внутренних войск начался курс узкой специализации снайперов под руководством инструктора ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на первом занятии по теории военнослужащие изучили материальную часть снайперской винтовки и ее тактико-технические характеристики, алгоритмы сборки, разборки и чистки оружия, основные таблицы стрельбы, применение угловых величин, формулы тысячной и выноса точки прицеливания, а также приведение винтовки к нормальному бою. В ближайшее время спецназовцы приступят к практической отработке своих навыков.
Также сообщается, что "шестой сезон курса тактико-специальной подготовки под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер" идет полным ходом". "Только за эти несколько дней военнослужащие спецподразделений внутренних войск отработали движение в предбоевом и боевом порядках, выполняя разноплановые вводные задачи в условиях лесистой местности", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в августе заявил, что находящиеся в республике бойцы "Вагнера" бесплатно передают опыт белорусской армии и спецподразделениям. Минобороны Белоруссии заявляло, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Белоруссии – командующий внутренними войсками Николай Карпенков говорил, что бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей "Вагнера", но и проводят боевое слаживание. Карпенков подчеркивал, что подразделения специального назначения прошли очень мощный курс боевой специальной подготовки благодаря инструкторам группы "Вагнер".
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