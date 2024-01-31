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В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности - РИА Новости, 31.01.2024
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09:29 31.01.2024 (обновлено: 11:01 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/impichment-1924504795.html
В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности
В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности - РИА Новости, 31.01.2024
В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности
Комитет по внутренней безопасности палаты представителей США в среду проголосовал за импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:29
2024-01-31T11:01
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Комитет по внутренней безопасности палаты представителей США в среду проголосовал за импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заявил председатель комитета республиканец Марк Грин.Ранее телеканал Fox News сообщал, что республиканцы в палате представителей конгресса США представили два обоснования для импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, его обвиняют в "умышленном и систематическом отказе подчиняться закону" и подрыве общественного доверия"."Майоркас сознательно и систематически отказывался выполнять законы, принятые конгрессом, и нарушал доверие конгресса и американского народа. Результаты оказались катастрофическими и поставили под угрозу жизни и экономическое положение всех американцев", - заявил республиканец Марк Грин.Согласно заявлению, опубликованному на странице республиканцев комитета в соцсети Х, комитет "проголосовал за вынесение статей импичмента в отношении главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса (на голосование - ред.) за пределы комитета".По данным телеканала CBS News, слушания длились более 15 часов, за отставку проголосовали 18 законодателей, против - 15.В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин повторно внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда Грин в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.Если импичмент одобрят полный состав палаты представителей и сенат США, Майоркас станет первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным таким образом от должности. В 1876 году был объявлен импичмент военному министру Уильяму Белкнапу.После утверждения импичмента Майоркаса комитетом по внутренней безопасности инициатива поступит на голосование в палату представителей, где ориентировочно на следующей неделе также будет одобрена силами республиканцев. Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.Импичмент практически не имеет шансов на успех, поскольку требует согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена.
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в мире, конгресс сша, сша
В мире, Конгресс США, США
В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности

В конгрессе призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Комитет по внутренней безопасности палаты представителей США в среду проголосовал за импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, заявил председатель комитета республиканец Марк Грин.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что республиканцы в палате представителей конгресса США представили два обоснования для импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, его обвиняют в "умышленном и систематическом отказе подчиняться закону" и подрыве общественного доверия".
"Майоркас сознательно и систематически отказывался выполнять законы, принятые конгрессом, и нарушал доверие конгресса и американского народа. Результаты оказались катастрофическими и поставили под угрозу жизни и экономическое положение всех американцев", - заявил республиканец Марк Грин.
Согласно заявлению, опубликованному на странице республиканцев комитета в соцсети Х, комитет "проголосовал за вынесение статей импичмента в отношении главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса (на голосование - ред.) за пределы комитета".
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По данным телеканала CBS News, слушания длились более 15 часов, за отставку проголосовали 18 законодателей, против - 15.
В конце ноября 2023 года член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин повторно внесла на рассмотрение законодателей инициативу об импичменте Майоркасу за неспособность обеспечить безопасность границ Штатов. Как заявляла тогда Грин в ходе выступления в палате представителей, Майоркас, нарушив конституционную обязанность, "допустил вторжение примерно 10 миллионов нелегалов" и "умышленно" отказался от обязанностей по охране границ США.
Если импичмент одобрят полный состав палаты представителей и сенат США, Майоркас станет первым за почти 150 лет министром в США, отстраненным таким образом от должности. В 1876 году был объявлен импичмент военному министру Уильяму Белкнапу.
После утверждения импичмента Майоркаса комитетом по внутренней безопасности инициатива поступит на голосование в палату представителей, где ориентировочно на следующей неделе также будет одобрена силами республиканцев. Сам Майоркас утверждает, что миграционный кризис начался до него, а решение требует дополнительных полномочий от конгресса, где обсуждается проект реформы, но буксует из-за межпартийных противоречий в год президентских выборов. Республиканцы доказывают, что Майоркас неоднократно нарушал миграционное законодательство и злоупотреблял общественным доверием, представляя ложную информацию о положении дел на границе.
Импичмент практически не имеет шансов на успех, поскольку требует согласования с сенатом, который, в отличие от палаты представителей, контролируют демократы-однопартийцы президента США Джо Байдена.
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