https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили американской системой Patriot, сообщил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:10
2024-01-31T17:10
2024-01-31T19:05
крушение ил-76 в белгородской области
владимир путин
ил-76
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924646816_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_912e1a5150d3f9e18a230b3d1ebb4d2e.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили американской системой Patriot, сообщил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — сказал он.Россия настаивает на международном расследовании, подчеркнул Путин, но, по его словам, желающих из международных организаций нет."Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot", — уточнил он.На Западе стараются замять историю с крушением Ил-76 с пленными, продолжил Путин. Он отметил, что в СМИ нет никаких публикаций на эту тему, информационное поле вычистили как будто по щелчку, но Россия не забудет о преступлениях, которые совершаются против ее граждан.Говоря о причинах катастрофы, политик отметил, что не знает и не понимает, зачем Киев сбил самолет со своими пленными."Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления; показать, что они что-то могут; спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем: мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военные прежде всего, и военную промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, так думаю", — указал он.При этом Путин допустил, что Киев мог сбить самолет случайно, но подчеркнул, что юридически это все равно остается преступлением — по неосторожности.В то же время СК по факту крушения возбудил уголовное дело о терроризме, напомнил политик. Он пояснил, что у следователей "есть для этого определенные основания".Говоря об обменах пленными, Путин сообщил, что Москва не будет их останавливать, так как "своих ребят надо забрать"."У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине, — <…> один к десяти, даже больше", — добавил он.Украинская сторона все время дает сигналы, что готова к обменам, уточнил Путин.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
https://ria.ru/20240129/rasshifrovka-1924094527.html
https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html
https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html
https://ria.ru/20240131/il-76-1924559654.html
https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html
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Путин: "Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot"
Путин: "Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot"
2024-01-31T17:10
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение ил-76 в белгородской области, владимир путин, ил-76
Крушение Ил-76 в Белгородской области, Владимир Путин, Ил-76
Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин
Путин: экспертиза установила, что Ил-76 был сбит американской системой Patriot
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили американской системой Patriot, сообщил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами.
«
"Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — сказал он.
Россия настаивает на международном расследовании, подчеркнул Путин, но, по его словам, желающих из международных организаций нет.
"Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot", — уточнил он.
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На Западе стараются замять историю с крушением Ил-76 с пленными, продолжил Путин. Он отметил, что в СМИ нет никаких публикаций на эту тему, информационное поле вычистили как будто по щелчку, но Россия не забудет о преступлениях, которые совершаются против ее граждан.
Говоря о причинах катастрофы, политик отметил, что не знает и не понимает, зачем Киев сбил самолет со своими пленными.
"Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления; показать, что они что-то могут; спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем: мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военные прежде всего, и военную промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, так думаю", — указал он.
После сбитого Ил-76 у Зеленского нет политического будущего, уверен Сальдо
При этом Путин допустил, что Киев мог сбить самолет случайно, но подчеркнул, что юридически это все равно остается преступлением — по неосторожности.
В то же время СК по факту крушения возбудил уголовное дело о терроризме, напомнил политик. Он пояснил, что у следователей "есть для этого определенные основания".
Говоря об обменах пленными, Путин сообщил, что Москва не будет их останавливать, так как "своих ребят надо забрать".
"У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине, — <…> один к десяти, даже больше", — добавил он.
Украинская сторона все время дает сигналы, что готова к обменам, уточнил Путин.
Теракт с Ил-76 показывает недоговороспособность Киева, заявил Гаврилов ВСУ
24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью
, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.
Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков
Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом
.
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