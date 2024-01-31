https://ria.ru/20240131/il-76-1924629169.html

Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин

Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин - РИА Новости, 31.01.2024

Ил-76 был сбит американской системой Patriot, заявил Путин

Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили американской системой Patriot, сообщил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:10

2024-01-31T17:10

2024-01-31T19:05

крушение ил-76 в белгородской области

владимир путин

ил-76

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными сбили американской системой Patriot, сообщил кандидат в президенты, действующий глава государства Владимир Путин на встрече с доверенными лицами."Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — сказал он.Россия настаивает на международном расследовании, подчеркнул Путин, но, по его словам, желающих из международных организаций нет."Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot", — уточнил он.На Западе стараются замять историю с крушением Ил-76 с пленными, продолжил Путин. Он отметил, что в СМИ нет никаких публикаций на эту тему, информационное поле вычистили как будто по щелчку, но Россия не забудет о преступлениях, которые совершаются против ее граждан.Говоря о причинах катастрофы, политик отметил, что не знает и не понимает, зачем Киев сбил самолет со своими пленными."Можно еще представить себе, зачем они обстреливают мирные города. Там несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов в рамках так называемого контрнаступления; показать, что они что-то могут; спровоцировать нас на ответные зеркальные действия для ударов по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Мы-то что делаем: мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военные прежде всего, и военную промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное, так думаю", — указал он.При этом Путин допустил, что Киев мог сбить самолет случайно, но подчеркнул, что юридически это все равно остается преступлением — по неосторожности.В то же время СК по факту крушения возбудил уголовное дело о терроризме, напомнил политик. Он пояснил, что у следователей "есть для этого определенные основания".Говоря об обменах пленными, Путин сообщил, что Москва не будет их останавливать, так как "своих ребят надо забрать"."У нас соотношение людей, которые находятся в России, наших ребят, которые находятся на Украине, — <…> один к десяти, даже больше", — добавил он.Украинская сторона все время дает сигналы, что готова к обменам, уточнил Путин.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но после появления данных о пленных на борту удалили с сайтов эту информацию. Позднее Киев косвенно признал, что сбил самолет: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о его пролете. Кроме того, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении борта заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении.Официально Украина заявляет о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис, что Ил-76 якобы вез ракеты для систем С-300. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.В свою очередь, в МИД подчеркнули, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.

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https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924594751.html

https://ria.ru/20240131/il-76-1924559654.html

https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot" Путин: "Самолет Ил-76 сбит американской системой Patriot" 2024-01-31T17:10 true PT0M58S

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Влада Копылова

крушение ил-76 в белгородской области, владимир путин, ил-76