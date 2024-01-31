https://ria.ru/20240131/il-76-1924559654.html

Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков

Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2024

Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об этапах расследования по делу Ил-76, но оно продолжается. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:07

2024-01-31T13:07

2024-01-31T13:20

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об этапах расследования по делу Ил-76, но оно продолжается."Я не располагаю информацией об этапе расследования, но я могу подтвердить, что расследование продолжается", - сказал Песков.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.

https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html

https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, дмитрий песков