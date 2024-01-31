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Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2024
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13:07 31.01.2024 (обновлено: 13:20 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/il-76-1924559654.html
Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков
Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 31.01.2024
Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об этапах расследования по делу Ил-76, но оно продолжается. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:07
2024-01-31T13:20
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
происшествия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об этапах расследования по делу Ил-76, но оно продолжается."Я не располагаю информацией об этапе расследования, но я могу подтвердить, что расследование продолжается", - сказал Песков.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240131/zelenskiy-1924487935.html
https://ria.ru/20240130/il-76-1924398291.html
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ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, дмитрий песков
Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Происшествия, Дмитрий Песков
Расследование по делу Ил-76 продолжается, заявил Песков

Песков заявил, что не располагает данными об этапах расследования по делу Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об этапах расследования по делу Ил-76, но оно продолжается.
"Я не располагаю информацией об этапе расследования, но я могу подтвердить, что расследование продолжается", - сказал Песков.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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Ил-76Крушение Ил-76 в Белгородской областиПроисшествияДмитрий Песков
 
 
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