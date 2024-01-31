https://ria.ru/20240131/il-76-1924488254.html
Сальдо объяснил, как Киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
Сальдо объяснил, как Киевский режим просчитался с атакой на Ил-76 - РИА Новости, 31.01.2024
Сальдо объяснил, как Киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту, в планах было обвинить... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:14
2024-01-31T05:14
2024-01-31T05:58
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту, в планах было обвинить Россию и запугать украинцев, таким мнением в интервью РИА Новости поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться", - считает Сальдо. По его словам, киевский режим тем самым преследовал цель "запугать украинцев". "И так понятно, что люди не хотят воевать - мужское население Украины воевать не хочет. Надо запугать. Значит, запугивать будут таким вот методом, непродуманным методом, который они совершили. Конечно, они просчитались…" - отметил губернатор. На сегодняшний день, украинские власти, по его данным, скрыли практически всю информацию о крушении самолета в Белгородской области от простого населения. "Они просто-напросто закрыли информацию. Это мы знаем об этом инциденте очень много, украинцы об этом уже практически не знают. Они напрочь закрыли, то есть на Украине об этом практически не говорят. И СМИ там абсолютно же подконтрольные, они дают только ту информацию, которую им выгодно. Точно также этой информации практически нет в европейских и заокеанских информагентствах. То есть об этом сразу же постарались забыть", - заявил Сальдо. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных систем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
https://ria.ru/20240130/il-76-1924311221.html
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в мире, россия, киев, белгородская область, владимир сальдо, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300
В мире, Россия, Киев, Белгородская область, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300
Сальдо объяснил, как Киевский режим просчитался с атакой на Ил-76
Сальдо: киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Киевский режим просчитался, отдав приказ сбить российский Ил-76 в Белгородской области со своими же военнопленными солдатами на борту, в планах было обвинить Россию и запугать украинцев, таким мнением в интервью РИА Новости поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Задумка просто не удалась, она просто-напросто сорвалась. А они хотели обвинить Россию, что сами сбили свой самолет. То же, что они сейчас там бомбят свои населенные пункты, а говорят, что Россия. Одна версия была. Потом начали говорить, что там были ракеты. Потом начали говорить, что это не мы вообще, ну и так далее. То есть заврались до такой степени, что уже сами не знают, как из такой ситуации выпутаться", - считает Сальдо.
По его словам, киевский режим тем самым преследовал цель "запугать украинцев".
"И так понятно, что люди не хотят воевать - мужское население Украины
воевать не хочет. Надо запугать. Значит, запугивать будут таким вот методом, непродуманным методом, который они совершили. Конечно, они просчитались…" - отметил губернатор.
На сегодняшний день, украинские власти, по его данным, скрыли практически всю информацию о крушении самолета в Белгородской области от простого населения.
"Они просто-напросто закрыли информацию. Это мы знаем об этом инциденте очень много, украинцы об этом уже практически не знают. Они напрочь закрыли, то есть на Украине об этом практически не говорят. И СМИ там абсолютно же подконтрольные, они дают только ту информацию, которую им выгодно. Точно также этой информации практически нет в европейских и заокеанских информагентствах. То есть об этом сразу же постарались забыть", - заявил Сальдо.
ВСУ
24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.
Россия проводит свое расследование по сбитому Ил-76, заявил Лавров
По словам президента Владимира Путина
, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции
или США
.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для зенитных ракетных сис
тем С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что международное расследование "однозначно нужно", если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.
После сбитого Ил-76 у Зеленского нет политического будущего, уверен Сальдо