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Предприниматель из Удмуртии расширила производство благодаря господдержке - РИА Новости, 31.01.2024
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17:55 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gospodderzhka-1924642561.html
Предприниматель из Удмуртии расширила производство благодаря господдержке
Предприниматель из Удмуртии расширила производство благодаря господдержке - РИА Новости, 31.01.2024
Предприниматель из Удмуртии расширила производство благодаря господдержке
Благодаря государственной поддержке предприниматель из Воткинска Дарья Максимова расширила свое производство и реализацию туристических товаров, сообщает... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:55
2024-01-31T17:55
твой бизнес
бизнес
поддержка бизнеса
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
предприниматели
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Благодаря государственной поддержке предприниматель из Воткинска Дарья Максимова расширила свое производство и реализацию туристических товаров, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. Предприниматель получила льготный микрозайм в Удмуртском фонде развития предпринимательства, чтобы продолжить заниматься любимым бизнесом - производством и реализацией туристических рюкзаков и органайзеров для рыбалки. Женщина начала бизнес в этом направлении вместе с отцом в начале 2022 года. Исходя из дефицита товаров на рынке, они выбрали именно эту нишу для развития бизнеса. В сентябре 2023 года Максимова приобрела помещение и открыла там небольшой швейный цех. На сегодняшний день там трудятся шесть швей, мастер цеха – технолог и раскройщик. "Для расширения производства и приобретения оборудования нам потребовались заемные средства. Мы обратились в фонд, где нам предоставили микрозайм на сумму два миллиона рублей. Активно расширяем и рынки сбыта, реализуем свой товар на маркетплейсах. В планах – оптовая торговля и продажа через собственный сайт", - сказала Максимова, ее слова приводит пресс-служба. Там добавили, что Удмуртский фонд развития предпринимательства предоставляет льготные микрозаймы для бизнеса. Субъекты МСП из моногородов могут получить микрозайм по пониженной ставке. Микрозайм на сумму от 50 тысяч до пяти миллионов рублей предоставляют на срок от шести месяцев до трех лет. Для развития своего дела удмуртские бизнесмены рассматривают и иные меры государственной поддержки. Меры поддержки для бизнеса предоставляются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по указу президента РФ.
https://ria.ru/20240131/altay-1924529369.html
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бизнес, поддержка бизнеса , удмуртская республика (удмуртия), воткинск, предприниматели
Твой бизнес, Бизнес, Поддержка бизнеса , Удмуртская Республика (Удмуртия), Воткинск, Предприниматели

Предприниматель из Удмуртии расширила производство благодаря господдержке

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкШвейная фабрика
Швейная фабрика - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Швейная фабрика
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Благодаря государственной поддержке предприниматель из Воткинска Дарья Максимова расширила свое производство и реализацию туристических товаров, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.
Предприниматель получила льготный микрозайм в Удмуртском фонде развития предпринимательства, чтобы продолжить заниматься любимым бизнесом - производством и реализацией туристических рюкзаков и органайзеров для рыбалки.
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Женщина начала бизнес в этом направлении вместе с отцом в начале 2022 года. Исходя из дефицита товаров на рынке, они выбрали именно эту нишу для развития бизнеса. В сентябре 2023 года Максимова приобрела помещение и открыла там небольшой швейный цех. На сегодняшний день там трудятся шесть швей, мастер цеха – технолог и раскройщик.
"Для расширения производства и приобретения оборудования нам потребовались заемные средства. Мы обратились в фонд, где нам предоставили микрозайм на сумму два миллиона рублей. Активно расширяем и рынки сбыта, реализуем свой товар на маркетплейсах. В планах – оптовая торговля и продажа через собственный сайт", - сказала Максимова, ее слова приводит пресс-служба.
Там добавили, что Удмуртский фонд развития предпринимательства предоставляет льготные микрозаймы для бизнеса. Субъекты МСП из моногородов могут получить микрозайм по пониженной ставке. Микрозайм на сумму от 50 тысяч до пяти миллионов рублей предоставляют на срок от шести месяцев до трех лет.
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11:36
Для развития своего дела удмуртские бизнесмены рассматривают и иные меры государственной поддержки.
Меры поддержки для бизнеса предоставляются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который реализуется по указу президента РФ.
 
Твой бизнесБизнесПоддержка бизнесаУдмуртская Республика (Удмуртия)ВоткинскПредприниматели
 
 
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