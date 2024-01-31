https://ria.ru/20240131/gosizmena-1924484356.html

Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 31.01.2024

Жительницу Хабаровского края приговорили к восьми годам тюрьмы за госизмену

Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену, она отправляла деньги украинским военным для... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:47

2024-01-31T03:47

2024-01-31T05:35

хабаровский край

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

происшествия

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ХАБАРОВСК, 31 янв - РИА Новости. Хабаровский краевой суд приговорил местную жительницу к восьми годам лишения свободы за государственную измену, она отправляла деньги украинским военным для покупки оружия, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.По материалам управления, в прошлом году "сторонница деструктивных общественных объединений антироссийской направленности", хабаровчанка, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, переводила личные деньги для приобретения Вооруженными силами Украины оружия, боеприпасов и обмундирования. Было заведено дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ). "Рассмотрев материалы уголовного дела, Хабаровский краевой суд признал её виновной в совершении инкриминируемого преступления и приговорил ее к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщает УФСБ. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20230913/gosizmena-1896066261.html

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хабаровский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, происшествия