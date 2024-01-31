https://ria.ru/20240131/glsdb-1924477284.html

СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB

СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB - РИА Новости, 31.01.2024

СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB

Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:53

2024-01-31T00:53

2024-01-31T00:53

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

патрик райдер

алексей леонков

министерство обороны сша

politico

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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника."Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя", - сказано в публикации.Комментарий ПентагонаПентагон подтвердил намерение передать Украине GLSDB, но отказался назвать сроки."Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI", - сказал официальный представитель ведомства Патрик Райдер на брифинге для журналистов.Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. "По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине говорить о любых поставках", - отметил Райдер.Средства противодействия найдутсяВпервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в начале 2023 года.Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у российских военных найдутся.Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924474194.html

https://ria.ru/20240130/fa-18-1924453441.html

украина

киев

сша

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, киев, сша, патрик райдер, алексей леонков, министерство обороны сша, politico