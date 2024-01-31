Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:53 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/glsdb-1924477284.html
СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB
СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB - РИА Новости, 31.01.2024
СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB
Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:53
2024-01-31T00:53
специальная военная операция на украине
украина
киев
сша
патрик райдер
алексей леонков
министерство обороны сша
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника."Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя", - сказано в публикации.Комментарий ПентагонаПентагон подтвердил намерение передать Украине GLSDB, но отказался назвать сроки."Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI", - сказал официальный представитель ведомства Патрик Райдер на брифинге для журналистов.Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. "По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине говорить о любых поставках", - отметил Райдер.Средства противодействия найдутсяВпервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в начале 2023 года.Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у российских военных найдутся.Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924474194.html
https://ria.ru/20240130/fa-18-1924453441.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_80248bf748cd8734e5d603bbc99b3f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, патрик райдер, алексей леонков, министерство обороны сша, politico
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, США, Патрик Райдер, Алексей Леонков, Министерство обороны США, Politico
СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB

Politico: США уже сегодня могут передать Украине реактивные снаряды GLSDB

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника.
«
"Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя", - сказано в публикации.

GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования", совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.

Комментарий Пентагона

Пентагон подтвердил намерение передать Украине GLSDB, но отказался назвать сроки.
"Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI", - сказал официальный представитель ведомства Патрик Райдер на брифинге для журналистов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В сенате США посетовали на трудности в работе над сделкой о помощи Украине
00:06
Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. "По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине говорить о любых поставках", - отметил Райдер.

Средства противодействия найдутся

Впервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в начале 2023 года.
Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у российских военных найдутся.
Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.
Истребитель-бомбардировщик FA-18 на авиационной станции Маримар в Сан-Диего - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
СМИ: в ВВС Украины назвали австралийские F/A-18 летающим хламом
Вчера, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевСШАПатрик РайдерАлексей ЛеонковМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала