СМИ: США могут передать Украине в среду реактивные снаряды GLSDB
Politico: США уже сегодня могут передать Украине реактивные снаряды GLSDB
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Украина может в среду получить от США высокоточные реактивные снаряды GLSDB в рамках анонсированных в прошлом году поставок, сообщило издание Politico со ссылкой на четыре анонимные источника.
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"Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя", - сказано в публикации.
GLSDB — "бомба малого диаметра наземного базирования", совместная разработка компаний Boeing и Saab, которые добавили ракетный двигатель к авиабомбе и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня. Saab утверждает, что дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
Комментарий Пентагона
Пентагон подтвердил намерение передать Украине GLSDB, но отказался назвать сроки.
"Как мы обещали в прошлом году, мы предоставим Украине бомбу малого диаметра наземного базирования в рамках инициативы оборонного содействия USAI", - сказал официальный представитель ведомства Патрик Райдер на брифинге для журналистов.
Программа USAI предполагает закупки для Украины нового вооружения на рынке в отличие от инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона. "По соображениям оперативной безопасности мы не станем подтверждать конкретные сроки, оставляя Украине говорить о любых поставках", - отметил Райдер.
Средства противодействия найдутся
Впервые поставки Украине этих бомб Штаты анонсировали в начале 2023 года.
Как пояснял РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, GLSDB нужны Киеву, чтобы отодвинуть РСЗО HIMARS дальше от линии фронта, где они становятся уязвимыми целями российской армии, однако средства противодействия у российских военных найдутся.
Говоря о преимуществах данных бомб, помимо увеличенной дальности, эксперт отметил их высокую точность поражения стационарных целей при более низкой стоимости по сравнению с имеющимися у Киева снарядами HIMARS, которые стреляют на 80 километров. Кроме того, GLSDB способна на небольшие маневры, меняя траекторию полета.