https://ria.ru/20240131/germaniya-1924595080.html

Германия не сможет в одиночку поддерживать Украину, заявил Шольц

Германия не сможет в одиночку поддерживать Украину, заявил Шольц - РИА Новости, 31.01.2024

Германия не сможет в одиночку поддерживать Украину, заявил Шольц

Если США и страны ЕС перестанут поддерживать Украину военными поставками, Германия в одиночку не сможет с этим справиться, заявил канцлер страны Олаф Шольц на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:28

2024-01-31T15:28

2024-01-31T15:42

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БЕРЛИН, 31 янв — РИА Новости. Если США и страны ЕС перестанут поддерживать Украину военными поставками, Германия в одиночку не сможет с этим справиться, заявил канцлер страны Олаф Шольц на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета на 2024 год.Шольц выразил уверенность в том, что администрация президента США Джо Байдена сможет добиться сделки по согласованию дополнительной помощи Киеву, а страны Европейского союза на завтрашнем внеочередном саммите поддержат очередную четырехлетнюю программу помощи Украине, в рамках которой предусмотрено выделение 50 миллиардов евро."Но представьте на минуту, что это не удастся. И тогда Германия станет крупнейшим в мире поставщиком оружия на Украину. Дорогие друзья, мы должны сделать все возможное на международном уровне, чтобы эта ситуация не сложилась, потому что было бы высокомерно полагать, что мы справимся в одиночку", — подчеркнул он. Речь канцлера транслировалась на сайте бундестага.Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины. Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал". Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20240131/evrosoyuz-1924578242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, олаф шольц, джо байден, сергей лавров, нато, евросоюз