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"Это невозможно". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 31.01.2024
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13:54 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/germaniya-1924572409.html
"Это невозможно". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского
"Это невозможно". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского - РИА Новости, 31.01.2024
"Это невозможно". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибочную ставку на помощь Германии после того, как США стали все меньше поддерживать Киев, заявил политолог Анджей... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:54
2024-01-31T13:54
в мире
польша
украина
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибочную ставку на помощь Германии после того, как США стали все меньше поддерживать Киев, заявил политолог Анджей Гиль в беседе с польским изданием Do Rzeczy."Германия в военном отношении — карлик, это даже не государство среднего размера. У них огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. &lt;…&gt; Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна", — отметил он.Гиль подчеркнул, что из-за польско-украинских разногласий Варшава также не займет место США в конфликте на Украине."То, что Зеленский ищет покровителя, было видно уже давно. Им не может быть Польша, потому что неприязнь к Польше, подозрительность по отношению к ней зашита в генах украинцев", — подытожил эксперт.Ранее РИА Новости на основе открытых данных подсчитало, что Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html
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в мире, польша, украина, германия, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Германия, Владимир Зеленский
"Это невозможно". В Польше разбили последнюю надежду Зеленского

Do Rzeczy: Зеленский просчитался, сделав ставку на помощь Германии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сделал ошибочную ставку на помощь Германии после того, как США стали все меньше поддерживать Киев, заявил политолог Анджей Гиль в беседе с польским изданием Do Rzeczy.
"Германия в военном отношении — карлик, это даже не государство среднего размера. У них огромные проблемы, они не боеспособны. Такая поддержка со стороны немцев невозможна. <…> Представления Зеленского о немецком потенциале неверны. Его политическая игра ошибочна", — отметил он.
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Гиль подчеркнул, что из-за польско-украинских разногласий Варшава также не займет место США в конфликте на Украине.
"То, что Зеленский ищет покровителя, было видно уже давно. Им не может быть Польша, потому что неприязнь к Польше, подозрительность по отношению к ней зашита в генах украинцев", — подытожил эксперт.
Ранее РИА Новости на основе открытых данных подсчитало, что Украина в этом году получит от Германии военную помощь на 40% меньше прошлогодней.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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