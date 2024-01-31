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"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 31.01.2024
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10:16 31.01.2024 (обновлено: 11:51 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/general-1924512876.html
"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине
"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 31.01.2024
"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине
Российские военные подрывают украинские позиции у Днепра бомбами ФАБ-500, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:16
2024-01-31T11:51
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские военные подрывают украинские позиции у Днепра бомбами ФАБ-500, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".&quot;На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции&quot;, — пожаловался военный.По его словам, украинцам приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российских сил. Он также указал, что российские военные активно используют другое вооружение, а именно беспилотники и артиллерию, чтобы не дать ВСУ успешно перебросить больше сил на другой берег Днепра.В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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в мире, днепр (город), россия, владимир путин, сергей кривонос, вооруженные силы украины, технологии, политика
В мире, Днепр (город), Россия, Владимир Путин, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Технологии, Политика
"Любые позиции". Генерал ВСУ раскрыл, что Россия подорвала на Украине

Генерал Кривонос: ВС России подрывают плацдарм ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские военные подрывают украинские позиции у Днепра бомбами ФАБ-500, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новин".
«

"На каждый вырытый блиндаж у россиян есть ФАБ-500, разрушающая наши любые позиции", — пожаловался военный.

По его словам, украинцам приходится постоянно восстанавливать уничтоженные укрытия после ударов российских сил. Он также указал, что российские военные активно используют другое вооружение, а именно беспилотники и артиллерию, чтобы не дать ВСУ успешно перебросить больше сил на другой берег Днепра.
В начале января журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt заявлял, что командование ВСУ отправляет солдат на плацдарм в Крынках на заранее обреченные бои.
Как рассказал в декабре президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
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