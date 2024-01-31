Рейтинг@Mail.ru
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/gaubitsa-1924488127.html
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ
Гаубичная батарея группировки российских войск "Центр" уничтожила позиции ВСУ и самоходную артиллерийскую установку на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:10
2024-01-31T05:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
центральный военный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Гаубичная батарея группировки российских войск "Центр" уничтожила позиции ВСУ и самоходную артиллерийскую установку на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие гаубичной артиллерийской батареи "Мста-Б" гвардейского самоходного артиллерийского полка ЦВО уничтожили командно-наблюдательный пункт и позиционный район размещения украинской самоходной артиллерийской установки на участке Серебрянского лесничества, занятого украинскими войсками", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что артиллеристы долго охотились за самоходкой ВСУ, которая вела огонь не только по позициям российских войск, но и хаотично обстреливала мирные населенные пункты. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские разведчики засекли "выход" от выстрела тяжелой артиллерии украинских националистов. Получив координаты на пункте управления артиллерии, командование полка навело 152-мм орудия 2А65 МСТА-Б на указанный квадрат. Серией выстрелов район размещения был поражен и уничтожен", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили слаженность действий и мастерство артиллерийских расчетов группировки "Центр".
https://ria.ru/20240131/ka-52-1924487455.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, в мире, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Центральный военный округ
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ

Гаубичная батарея уничтожила на севере ЛНР позиции и самоходную установку ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Гаубичная батарея группировки российских войск "Центр" уничтожила позиции ВСУ и самоходную артиллерийскую установку на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Военнослужащие гаубичной артиллерийской батареи "Мста-Б" гвардейского самоходного артиллерийского полка ЦВО уничтожили командно-наблюдательный пункт и позиционный район размещения украинской самоходной артиллерийской установки на участке Серебрянского лесничества, занятого украинскими войсками", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что артиллеристы долго охотились за самоходкой ВСУ, которая вела огонь не только по позициям российских войск, но и хаотично обстреливала мирные населенные пункты.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские разведчики засекли "выход" от выстрела тяжелой артиллерии украинских националистов. Получив координаты на пункте управления артиллерии, командование полка навело 152-мм орудия 2А65 МСТА-Б на указанный квадрат. Серией выстрелов район размещения был поражен и уничтожен", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили слаженность действий и мастерство артиллерийских расчетов группировки "Центр".
Российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Ка-52 уничтожил на Купянском направлении опорный пункт ВСУ
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЦентральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала