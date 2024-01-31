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Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ
Гаубичная батарея группировки российских войск "Центр" уничтожила позиции ВСУ и самоходную артиллерийскую установку на краснолиманском направлении, сообщили... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:10
2024-01-31T05:10
2024-01-31T05:10
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ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Гаубичная батарея группировки российских войск "Центр" уничтожила позиции ВСУ и самоходную артиллерийскую установку на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие гаубичной артиллерийской батареи "Мста-Б" гвардейского самоходного артиллерийского полка ЦВО уничтожили командно-наблюдательный пункт и позиционный район размещения украинской самоходной артиллерийской установки на участке Серебрянского лесничества, занятого украинскими войсками", - сказали в министерстве. В ведомстве добавили, что артиллеристы долго охотились за самоходкой ВСУ, которая вела огонь не только по позициям российских войск, но и хаотично обстреливала мирные населенные пункты. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские разведчики засекли "выход" от выстрела тяжелой артиллерии украинских националистов. Получив координаты на пункте управления артиллерии, командование полка навело 152-мм орудия 2А65 МСТА-Б на указанный квадрат. Серией выстрелов район размещения был поражен и уничтожен", - сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили слаженность действий и мастерство артиллерийских расчетов группировки "Центр".
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вооруженные силы украины, в мире, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Центральный военный округ
Гаубичная батарея уничтожила в ЛНР позиции и самоходку ВСУ
Гаубичная батарея уничтожила на севере ЛНР позиции и самоходную установку ВСУ
ЛУГАНСК, 30 янв – РИА Новости. Гаубичная батарея группировки российских войск "Центр" уничтожила позиции ВСУ и самоходную артиллерийскую установку на краснолиманском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Военнослужащие гаубичной артиллерийской батареи "Мста-Б" гвардейского самоходного артиллерийского полка ЦВО уничтожили командно-наблюдательный пункт и позиционный район размещения украинской самоходной артиллерийской установки на участке Серебрянского лесничества, занятого украинскими войсками", - сказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что артиллеристы долго охотились за самоходкой ВСУ, которая вела огонь не только по позициям российских войск, но и хаотично обстреливала мирные населенные пункты.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские разведчики засекли "выход" от выстрела тяжелой артиллерии украинских националистов. Получив координаты на пункте управления артиллерии, командование полка навело 152-мм орудия 2А65 МСТА-Б на указанный квадрат. Серией выстрелов район размещения был поражен и уничтожен", - сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили слаженность действий и мастерство артиллерийских расчетов группировки "Центр".
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