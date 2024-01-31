https://ria.ru/20240131/front-1924606823.html
"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ
"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024
"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ
Вооруженные силы Украины в скором времени ожидает обрушение всей линии фронта из-за мощных атак российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:11
2024-01-31T16:11
2024-01-31T16:11
в мире
россия
харьковская область
запорожская область
скотт риттер
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_0:280:3072:2008_1920x0_80_0_0_87639e54a0c8b7943eb7363c545bc4df.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в скором времени ожидает обрушение всей линии фронта из-за мощных атак российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцев вытесняют. <…> Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования. На линии соприкосновения становится все меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что армия России планомерно продвигается вперед."Русские становятся все сильнее, а украинцы — слабее", — подытожил эксперт.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, 21 января освободили населенный пункт Крахмальное, а 29 января — село Табаевка в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20240131/germaniya-1924572409.html
https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html
россия
харьковская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844803624_535:392:2743:2048_1920x0_80_0_0_99654bc4f4af9690043043a026bd422d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, харьковская область, запорожская область, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Россия, Харьковская область, Запорожская область, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ
Экс-разведчик Риттер: ВСУ ожидает скорое обрушение всей линии фронта