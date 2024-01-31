https://ria.ru/20240131/front-1924606823.html

"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ

"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ - РИА Новости, 31.01.2024

"По всей линии фронта". В США ужаснулись положению, в которое попали ВСУ

Вооруженные силы Украины в скором времени ожидает обрушение всей линии фронта из-за мощных атак российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:11

2024-01-31T16:11

2024-01-31T16:11

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скотт риттер

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины в скором времени ожидает обрушение всей линии фронта из-за мощных атак российской армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Украинцев вытесняют. <…> Чтобы контратаковать им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет тренированных военных, нет оборудования. На линии соприкосновения становится все меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта", — отметил он.Риттер также подчеркнул, что армия России планомерно продвигается вперед."Русские становятся все сильнее, а украинцы — слабее", — подытожил эксперт.После крупного провала украинского летнего контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. Так, 18 января Минобороны в сводке о ходе спецоперации сообщило, что российские войска взяли под контроль село Веселое на Донецком направлении, 21 января освободили населенный пункт Крахмальное, а 29 января — село Табаевка в Харьковской области. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями в Запорожской области и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.

https://ria.ru/20240131/germaniya-1924572409.html

https://ria.ru/20240131/territorii-1924515647.html

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в мире, россия, харьковская область, запорожская область, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша