Лучшие фото РИА Новости, январь 2024 года

Группа Rasa на международной выставке-форуме "Россия"
Группа Rasa на международной выставке-форуме "Россия"
Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации
Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации
Российский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ
Российский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ
Большая панда в Московском зоопарке
Участница традиционного праздника для моржей на озере Комсомольское в поселке Дербышки
Участница традиционного праздника для моржей на озере Комсомольское в поселке Дербышки
Хоккеисты Даррен Диц и Деннис Ян в матче регулярного чемпионата КХЛ
Хоккеисты Даррен Диц и Деннис Ян в матче регулярного чемпионата КХЛ
Люди на Красной площади в Москве
Девушки из группы поддержки БК "Локомотив-Кубань"
Девушки из группы поддержки БК "Локомотив-Кубань"
Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве
Рыбак сверлит лунку на озере Таватуй в Свердловской области
Рыбак сверлит лунку на озере Таватуй в Свердловской области
Артисты во время шоу-конкурса "Бешеная пила"
Открытие павильона Минобороны на международной выставке-форуме "Россия"
Открытие павильона Минобороны на международной выставке-форуме "Россия"
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево
Девушка и спасатель во время крещенских купаний во Владивостоке
Девушка и спасатель во время крещенских купаний во Владивостоке
Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области
Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области
Прорыв теплотрассы в Новосибирске
Европейские рыси в Московском зоопарке
Электричка едет вдоль Енисея в Красноярском крае
Зимний фестиваль уличных театров на международной выставке-форуме "Россия"
Зимний фестиваль уличных театров на международной выставке-форуме "Россия"
Гранатометчик на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота
Гранатометчик на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота
Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Встреча Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани
Встреча Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани
Автомобиль едет по ледовой переправе через Енисей
Автомобиль едет по ледовой переправе через Енисей
Концертная программа "Молодежная плясовая" на международной выставке-форуме "Россия"
Концертная программа "Молодежная плясовая" на международной выставке-форуме "Россия"
Полицейские помогают девушке спуститься по лестнице во время снегопада в Баку
Полицейские помогают девушке спуститься по лестнице во время снегопада в Баку
Сотрудники службы доставки перевозят точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село"
Сотрудники службы доставки перевозят точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село"
Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах в Новосибирске
Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах в Новосибирске
Победительница XXVI республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2024" Эвелина Габитова
Победительница XXVI республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2024" Эвелина Габитова
Американский бронетранспортер M113, захваченный под Артемовском
Американский бронетранспортер M113, захваченный под Артемовском
Производство светильников-ночников "Панелька" в мастерской "Дом" в Омске
Производство светильников-ночников "Панелька" в мастерской "Дом" в Омске
Концерт VK на главной уличной сцене на ВДНХ
Участники фольклорно-этнографической студии "Сретенье" во время святочного колядования в Омске
Участники фольклорно-этнографической студии "Сретенье" во время святочного колядования в Омске
Еноты в Приморском сафари-парке
Девушки из группы поддержки БК "Зенит"
Салют в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Салют в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады