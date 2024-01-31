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Лучшие фото РИА Новости, январь 2024 года - РИА Новости, 31.01.2024
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09:00 31.01.2024 (обновлено: 17:42 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/foto-1924338440.html
Лучшие фото РИА Новости, январь 2024 года
Лучшие фото РИА Новости, январь 2024 года - РИА Новости, 31.01.2024
Лучшие фото РИА Новости, январь 2024 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:00
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фото
москва
россия
нижний новгород
владимир путин
даррен диц
пфк цска
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
москва
россия
нижний новгород
новосибирск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, москва, россия, нижний новгород, владимир путин, даррен диц, пфк цска, вооруженные силы украины, идрис деби, новосибирск
Фото, Москва, Россия, Нижний Новгород, Владимир Путин, Даррен Диц, ПФК ЦСКА, Вооруженные силы Украины, Идрис Деби, Новосибирск

Лучшие фото РИА Новости, январь 2024 года

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Группа Rasa на международной выставке-форуме "Россия"

Выступление группы Rasa в новогоднюю ночь на выставке-форуме Россия

Группа Rasa на международной выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 35
© РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации

Президент РФ Владимир Путин проводит в Ново-Огареве встречу с военнослужащими - участниками СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими — участниками спецоперации

© РИА Новости / POOL / Гавриил Григоров
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2 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Российский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ

Военнослужащий ВС РФ, действующий в составе группировки войск “Юг” на северном фланге Артемовска, ведет огонь по позициям ВСУ из 82мм миномета в зоне СВО

Российский военнослужащий ведет огонь по позициям ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Большая панда в Московском зоопарке

Большая панда в Московском зоопарке

Большая панда в Московском зоопарке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участница традиционного праздника для моржей на озере Комсомольское в поселке Дербышки

Участница традиционного праздника для моржей на озере Комсомольское в поселке Дербышки

Участница традиционного праздника для моржей на озере Комсомольское в поселке Дербышки

© РИА Новости / Максим Богодвид
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5 из 35
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Хоккеисты Даррен Диц и Деннис Ян в матче регулярного чемпионата КХЛ

Игрок ПХК ЦСКА Даррен Диц и игрок ХК Торпедо Деннис Ян в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Хоккеисты Даррен Диц и Деннис Ян в матче регулярного чемпионата КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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6 из 35
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Люди на Красной площади в Москве

Люди в морозный день на Красной площади в Москве

Люди на Красной площади в Москве

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 35
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Девушки из группы поддержки БК "Локомотив-Кубань"

Девушки из группы поддержки БК Локомотив-Кубань во время матча группового этапа Единой Лиги ВТБ сезона 2023/24 между БК Локомотив-Кубань (Краснодар) и ПБК ЦСКА (Москва)

Девушки из группы поддержки БК "Локомотив-Кубань"

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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8 из 35
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве

Кошка породы скоттиш-фолд на выставке КоШарики Шоу в Москве

Кошка породы скоттиш-фолд на выставке "КоШарики Шоу" в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 35
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

Рыбак сверлит лунку на озере Таватуй в Свердловской области

Рыбак сверлит лунку для рыбалки на озере Таватуй в Свердловской области

Рыбак сверлит лунку на озере Таватуй в Свердловской области

© РИА Новости / Павел Лисицын
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10 из 35
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

Артисты во время шоу-конкурса "Бешеная пила"

Артисты во время шоу-конкурса Бешеная пила на центральной площади в городе Апатиты Мурманской области. 5 команд художников-скульпторов из разных городов России за 90 минут с помощью бензопил создавали красивые скульптуры изо льда

Артисты во время шоу-конкурса "Бешеная пила"

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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11 из 35
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Открытие павильона Минобороны на международной выставке-форуме "Россия"

Выставка Россия. Открытие павильона Минобороны РФ

Открытие павильона Минобороны на международной выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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12 из 35
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

 Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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13 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Девушка и спасатель во время крещенских купаний во Владивостоке

Девушка и спасатель во время крещенских купаний в Спортивной гавани во Владивостоке

Девушка и спасатель во время крещенских купаний во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 35
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
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15 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прорыв теплотрассы в Новосибирске

Люди обходят разлив горячей воды рядом с местом прорыва теплотрассы по улице Петропавловской в Новосибирске. За медицинской помощью обратились 13 человек. У всех диагностированы термические ожоги нижних конечностей I-II степени

Прорыв теплотрассы в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 35
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Европейские рыси в Московском зоопарке

Европейские рыси в Московском зоопарке

Европейские рыси в Московском зоопарке

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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17 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Электричка едет вдоль Енисея в Красноярском крае

Пригородная электричка, украшенная новогодней иллюминацией, едет вдоль Енисея в Красноярском крае

Электричка едет вдоль Енисея в Красноярском крае

© РИА Новости / Илья Наймушин
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18 из 35
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк

Зимний фестиваль уличных театров на международной выставке-форуме "Россия"

Зимний фестиваль уличных театров на главной уличной сцене на Международной выставке-форуме Россия

Зимний фестиваль уличных театров на международной выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Алексей Никольский
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19 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Гранатометчик на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота

Гранатометчик на огневом рубеже на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) на полигоне в Приморском крае

Гранатометчик на учениях военнослужащих Тихоокеанского флота

© РИА Новости / Виталий Аньков
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20 из 35
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве

Президент переходного периода Республики Чад Махамат Идрис Деби на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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21 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Встреча Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани

Встреча Нового года на катке в парке Черное озеро в Казани

Встреча Нового года на катке в парке "Черное озеро" в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид
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22 из 35
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Автомобиль едет по ледовой переправе через Енисей

Автомобиль едет по 5-километровой ледовой переправе через Енисей в Новосёловском районе Красноярского края

Автомобиль едет по ледовой переправе через Енисей

© РИА Новости / Илья Наймушин
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23 из 35
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Концертная программа "Молодежная плясовая" на международной выставке-форуме "Россия"

Концертная программа Молодежная плясовая

Концертная программа "Молодежная плясовая" на международной выставке-форуме "Россия"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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24 из 35
© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанк

Полицейские помогают девушке спуститься по лестнице во время снегопада в Баку

Полицейские помогают девушке спуститься по лестнице во время снегопада в Баку

Полицейские помогают девушке спуститься по лестнице во время снегопада в Баку

© Sputnik / Мурад Оруджев
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25 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сотрудники службы доставки перевозят точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село"

Сотрудники службы доставки перевозят точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике Царское Село

Сотрудники службы доставки перевозят точную копию атланта с фасада Екатерининского дворца в Государственном музее-заповеднике "Царское Село"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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26 из 35
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах в Новосибирске

Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске

Спортсмен во время заезда на всероссийских соревнованиях по кросс-сноубайку и кроссу на снегоходах в Новосибирске

© РИА Новости / Александр Кряжев
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27 из 35
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Победительница XXVI республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2024" Эвелина Габитова

Победительница XXVI республиканского конкурса красоты Мисс Татарстан 2024 Эвелина Габитова на церемонии награждения

Победительница XXVI республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2024" Эвелина Габитова

© РИА Новости / Максим Богодвид
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28 из 35
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Американский бронетранспортер M113, захваченный под Артемовском

Американский бронетранспортер M113 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, захваченный под Артемовском военнослужащими ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота

Американский бронетранспортер M113, захваченный под Артемовском

© РИА Новости / Евгений Биятов
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29 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Производство светильников-ночников "Панелька" в мастерской "Дом" в Омске

Производство светильников-ночников Панелька в мастерской Дом в Омске

Производство светильников-ночников "Панелька" в мастерской "Дом" в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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30 из 35
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк

Концерт VK на главной уличной сцене на ВДНХ

Выставка Россия. Концерт VK

Концерт VK на главной уличной сцене на ВДНХ

© РИА Новости / Максим Блинов
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31 из 35
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Участники фольклорно-этнографической студии "Сретенье" во время святочного колядования в Омске

Участники фольклорно-этнографической студии Сретенье во время святочного колядования в Омске

Участники фольклорно-этнографической студии "Сретенье" во время святочного колядования в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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32 из 35
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Еноты в Приморском сафари-парке

Еноты в Приморском сафари-парке

Еноты в Приморском сафари-парке

© РИА Новости / Виталий Аньков
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33 из 35
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Девушки из группы поддержки БК "Зенит"

Девушки из группы поддержки БК Зенит в перерыве матча группового этапа Единой Лиги ВТБ сезона 2023/24 между БК Зенит (Санкт-Петербург) и БК Минск (Минск)

Девушки из группы поддержки БК "Зенит"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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34 из 35
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Салют в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Салют в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на фоне Смольного собора в Санкт-Петербурге

Салют в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

© РИА Новости / Алексей Даничев
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ФотоМоскваРоссияНижний НовгородВладимир ПутинДаррен ДицПФК ЦСКАВооруженные силы УкраиныИдрис ДебиНовосибирск
 
 
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