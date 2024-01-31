https://ria.ru/20240131/fermery-1924664983.html

Дети французских фермеров проехали по Страсбургу на игрушечных тракторах

Дети французских фермеров проехали по Страсбургу на игрушечных тракторах - РИА Новости, 01.02.2024

Дети французских фермеров проехали по Страсбургу на игрушечных тракторах

Десятки детей протестующих во Франции фермеров проехали на детских тракторах по площади в центре Страсбурга в рамках акции аграриев против политики властей в... РИА Новости, 01.02.2024

2024-01-31T19:25

2024-01-31T19:25

2024-02-01T18:00

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страсбург

франция

париж

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Десятки детей протестующих во Франции фермеров проехали на детских тракторах по площади в центре Страсбурга в рамках акции аграриев против политики властей в области сельского хозяйства, сообщил в среду телеканал BFMTV. "В сопровождении своих родителей, участвующих в (акциях) гнева фермерского мира, дети аграриев проехали по центру Страсбурга на мини-тракторах… Десятки детей в течение получаса катались на педальных тракторах по площади Клебера", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает газета Liberation, в акции приняли участие дети от трёх до 10 лет. К детским тракторам были прикреплены плакаты с надписями: "Какое будущее для нас?", "Завтра я буду вас кормить", "Спаси своего фермера" и другими. На небольших транспортных средствах также красовались флаги Франции и профсоюза FDSEA, по призыву которого и прошла такая необычная демонстрация. Целью акции являлось привлечение внимания к проблемам для будущего поколения фермеров, передаёт BFMTV. По словам главы местного подразделения профсоюза Jeunes Agriculteurs Томы Люкса, многие молодые люди желают работать в сфере сельского хозяйства, однако сталкиваются с трудностями, что приводит к сокращению числа фермеров, сообщает телеканал. Отмечается, что за последние 30 лет число аграриев в стране сократилось с миллиона до 380 тысяч. Ранее профсоюзы фермеров объявили о намерении организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Аграрии планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, а также крупнейшего в Европе продуктового рынка "Ранжис" к югу от города. На всех восьми автотрассах, ведущих в столицу, фермеры организуют блокады. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок "Ранжис". Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240126/zakharova-1923698079.html

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Дети протестующих фермеров на мини-тракторах в центре французского Страсбурга Необычную акцию провели во французском Страсбурге на фоне масштабных протестов фермеров по всей стране: дети протестующих фермеров проехали на мини-тракторах по площади в центре города 2024-01-31T19:25 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, страсбург, франция, париж, жеральд дарманен