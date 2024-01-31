https://ria.ru/20240131/fermery-1924644166.html
Во Франции протестующие фермеры угостили полицейских яблоками
Во Франции протестующие фермеры угостили полицейских яблоками - РИА Новости, 31.01.2024
Во Франции протестующие фермеры угостили полицейских яблоками
Протестующие во Франции фермеры угостили правоохранителей, преграждающих им дорогу на Париж в департаменте Валь-д'Уаз в Парижском регионе, "французскими... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T18:02
2024-01-31T18:02
2024-01-31T18:02
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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Протестующие во Франции фермеры угостили правоохранителей, преграждающих им дорогу на Париж в департаменте Валь-д'Уаз в Парижском регионе, "французскими яблоками" в знак памяти о бывшем президенте Жаке Шираке, который также возглавлял минсельхоз страны в 1972-1974 годах, сообщил в среду телеканал BFMTV. "В департаменте Валь-д'Уаз, где силы правопорядка и фермеры соседствуют на блокаде, между двумя группами состоялся дружественный жест. "Французские яблоки" были розданы утром полицейским, жандармам и (членам спецподразделения национальной полиции - ред.) республиканской роты безопасности на месте", - говорится в сообщении телеканала. По словам одного из фермеров, этот жест был сделан "в память о Жаке Шираке, очень хорошем министре сельского хозяйства", передаёт BFMTV. Ранее профсоюзы фермеров объявили о намерении организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Аграрии планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе продуктового рынка Ранжис к югу от города. На всех восьми автотрассах, ведущих в столицу, фермеры организуют блокады. Глава МВД страны Жеральд Дарманен ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html
https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, европа, жеральд дарманен, жак ширак
В мире, Франция, Париж, Европа, Жеральд Дарманен, Жак Ширак
Во Франции протестующие фермеры угостили полицейских яблоками
BFMTV: под Парижем фермеры угостили преграждающих им путь полицейских яблоками
ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости.
Протестующие во Франции фермеры угостили правоохранителей, преграждающих им дорогу на Париж в департаменте Валь-д'Уаз в Парижском регионе, "французскими яблоками" в знак памяти о бывшем президенте Жаке Шираке, который также возглавлял минсельхоз страны в 1972-1974 годах, сообщил в среду телеканал BFMTV
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"В департаменте Валь-д'Уаз, где силы правопорядка и фермеры соседствуют на блокаде, между двумя группами состоялся дружественный жест. "Французские яблоки" были розданы утром полицейским, жандармам и (членам спецподразделения национальной полиции - ред.) республиканской роты безопасности на месте", - говорится в сообщении телеканала.
Фермеры объявили новый поход на Париж
По словам одного из фермеров, этот жест был сделан "в память о Жаке Шираке, очень хорошем министре сельского хозяйства", передаёт BFMTV.
Ранее профсоюзы фермеров объявили о намерении организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров. Аграрии планируют организовать "осаду" двух ключевых парижских аэропортов - Руасси-Шарль-де-Голль и Орли, - а также крупнейшего в Европе
продуктового рынка Ранжис к югу от города. На всех восьми автотрассах, ведущих в столицу, фермеры организуют блокады.
Глава МВД страны Жеральд Дарманен
ранее заявил, что число протестующих в среду достигло 10 тысяч человек, добавив, что для манифестантов были установлены "красные линии": не въезжать в Париж и не блокировать крупнейший в Европе продуктовый рынок Ранжис.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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