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Фермеры объявили новый поход на Париж - РИА Новости, 31.01.2024
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10:27 31.01.2024 (обновлено: 12:46 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html
Фермеры объявили новый поход на Париж
Фермеры объявили новый поход на Париж - РИА Новости, 31.01.2024
Фермеры объявили новый поход на Париж
Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:27
2024-01-31T12:46
в мире
париж
франция
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV. &quot;Тракторы все ближе к столице. Спустя почти две недели после начала демонстраций разгневанные фермеры находятся всего в нескольких километрах от Парижа. После выступления (нового премьер-министра Франции. — Прим. ред.) Габриэля Атталя в Национальном собрании (нижней палате парламента. — Прим. ред.), которое не нашло отклика, ряд автомагистралей в Парижском регионе и по всей стране по-прежнему перекрыты&quot;, — уточнили в материале.Накануне Атталь выступил в парламенте, не предложив никакого конкретного решения по претензиям фермеров. Он заявил, что "есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение", но не уточнил, что это значит. По данным телеканала, протесты проходят в 40-50 пунктах по всей стране. О продвижении фермеров свидетельствуют размещенные накануне вечером на автомагистрали А6 в нескольких километрах от Ранжиса бронемашины жандармерии.Как сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2, в акциях участвуют десять тысяч протестующих.&quot;Сегодня на улицах десять тысяч манифестантов, более 100 точек блокады. Некоторые фермеры заявили, что ужесточат протестное движение, но некоторые снимают блокады, потому что трудно оставаться ночевать на трассе&quot;, — заявил он.Министр отметил, что "речи об эвакуации блокад не идет"."Они устраивают легитимный протест, ни один фермер не напал на полицейского. Мы обозначили красные линии: не въезжать в Париж, не блокировать рынок Ранжис. Если они будут нарушены, нам придется вмешаться", — добавил Дарманен.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html
https://ria.ru/20240130/fermery-1924446790.html
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60
353
60
Французские фермеры блокируют трассы в пригородах Парижа
Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV.
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в мире, париж, франция, габриэль атталь
В мире, Париж, Франция, Габриэль Атталь
Фермеры объявили новый поход на Париж

Французские фермеры приближаются к Парижу и рынку Ранжис для продолжения блокады

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV.
«

"Тракторы все ближе к столице. Спустя почти две недели после начала демонстраций разгневанные фермеры находятся всего в нескольких километрах от Парижа. После выступления (нового премьер-министра Франции. — Прим. ред.) Габриэля Атталя в Национальном собрании (нижней палате парламента. — Прим. ред.), которое не нашло отклика, ряд автомагистралей в Парижском регионе и по всей стране по-прежнему перекрыты", — уточнили в материале.

Накануне Атталь выступил в парламенте, не предложив никакого конкретного решения по претензиям фермеров. Он заявил, что "есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение", но не уточнил, что это значит.
По данным телеканала, протесты проходят в 40-50 пунктах по всей стране.
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О продвижении фермеров свидетельствуют размещенные накануне вечером на автомагистрали А6 в нескольких километрах от Ранжиса бронемашины жандармерии.
Как сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2, в акциях участвуют десять тысяч протестующих.
«

"Сегодня на улицах десять тысяч манифестантов, более 100 точек блокады. Некоторые фермеры заявили, что ужесточат протестное движение, но некоторые снимают блокады, потому что трудно оставаться ночевать на трассе", — заявил он.

Министр отметил, что "речи об эвакуации блокад не идет".
"Они устраивают легитимный протест, ни один фермер не напал на полицейского. Мы обозначили красные линии: не въезжать в Париж, не блокировать рынок Ранжис. Если они будут нарушены, нам придется вмешаться", — добавил Дарманен.
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В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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