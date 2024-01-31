https://ria.ru/20240131/fermery-1924514537.html

Фермеры объявили новый поход на Париж

Фермеры объявили новый поход на Париж - РИА Новости, 31.01.2024

Фермеры объявили новый поход на Париж

Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:27

2024-01-31T10:27

2024-01-31T12:46

в мире

париж

франция

габриэль атталь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924523023_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36507885c886b8f8e3918d508a980931.jpg

ПАРИЖ, 31 янв — РИА Новости. Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV. "Тракторы все ближе к столице. Спустя почти две недели после начала демонстраций разгневанные фермеры находятся всего в нескольких километрах от Парижа. После выступления (нового премьер-министра Франции. — Прим. ред.) Габриэля Атталя в Национальном собрании (нижней палате парламента. — Прим. ред.), которое не нашло отклика, ряд автомагистралей в Парижском регионе и по всей стране по-прежнему перекрыты", — уточнили в материале.Накануне Атталь выступил в парламенте, не предложив никакого конкретного решения по претензиям фермеров. Он заявил, что "есть и должно быть французское сельскохозяйственное исключение", но не уточнил, что это значит. По данным телеканала, протесты проходят в 40-50 пунктах по всей стране. О продвижении фермеров свидетельствуют размещенные накануне вечером на автомагистрали А6 в нескольких километрах от Ранжиса бронемашины жандармерии.Как сообщил глава МВД Жеральд Дарманен в эфире телеканала France 2, в акциях участвуют десять тысяч протестующих."Сегодня на улицах десять тысяч манифестантов, более 100 точек блокады. Некоторые фермеры заявили, что ужесточат протестное движение, но некоторые снимают блокады, потому что трудно оставаться ночевать на трассе", — заявил он.Министр отметил, что "речи об эвакуации блокад не идет"."Они устраивают легитимный протест, ни один фермер не напал на полицейского. Мы обозначили красные линии: не въезжать в Париж, не блокировать рынок Ранжис. Если они будут нарушены, нам придется вмешаться", — добавил Дарманен.Во Франции в последние недели набирают обороты протесты фермеров. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240130/makron-1924302715.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924446790.html

https://ria.ru/20240130/fermery-1924386555.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Французские фермеры блокируют трассы в пригородах Парижа Протестующие французские фермеры приближаются к Парижу и крупнейшему оптовому рынку Ранжис для продолжения "осады" французской столицы, сообщил телеканал BFMTV. 2024-01-31T10:27 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, париж, франция, габриэль атталь