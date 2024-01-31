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США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи
Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:15
2024-01-31T05:15
2024-01-31T05:32
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении."Истребитель F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку, столкнулся с аварийной ситуацией во время полета... и разбился сегодня", - указано в сообщении ВВС.Пилот самолета катапультировался и выжил. Он был обнаружен спустя приблизительно час после происшествия, пилот был доставлен в больницу в сознании.Причина крушения будет опубликована после расследования инцидента.Согласно данным базы американской авиабазы Кунсан в Южной Кореи, к которой приписан восьмой авиаполк, в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие с F-16.
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сша, f-16, в мире, южная корея
США, F-16, В мире, Южная Корея
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи
ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 у берегов Южной Кореи
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении.
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"Истребитель F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку, столкнулся с аварийной ситуацией во время полета... и разбился сегодня", - указано в сообщении ВВС.
Пилот самолета катапультировался и выжил. Он был обнаружен спустя приблизительно час после происшествия, пилот был доставлен в больницу в сознании.
Причина крушения будет опубликована после расследования инцидента.
Согласно данным базы американской авиабазы Кунсан в Южной Кореи, к которой приписан восьмой авиаполк, в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие с F-16.
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