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США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи

США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024

США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи

Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:15

2024-01-31T05:15

2024-01-31T05:32

сша

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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении."Истребитель F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку, столкнулся с аварийной ситуацией во время полета... и разбился сегодня", - указано в сообщении ВВС.Пилот самолета катапультировался и выжил. Он был обнаружен спустя приблизительно час после происшествия, пилот был доставлен в больницу в сознании.Причина крушения будет опубликована после расследования инцидента.Согласно данным базы американской авиабазы Кунсан в Южной Кореи, к которой приписан восьмой авиаполк, в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие с F-16.

https://ria.ru/20231117/vertolet-1910188368.html

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сша, f-16, в мире, южная корея