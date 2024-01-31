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США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024
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05:15 31.01.2024 (обновлено: 05:32 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/f-16-1924488445.html
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи - РИА Новости, 31.01.2024
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи
Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T05:15
2024-01-31T05:32
сша
f-16
в мире
южная корея
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении."Истребитель F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку, столкнулся с аварийной ситуацией во время полета... и разбился сегодня", - указано в сообщении ВВС.Пилот самолета катапультировался и выжил. Он был обнаружен спустя приблизительно час после происшествия, пилот был доставлен в больницу в сознании.Причина крушения будет опубликована после расследования инцидента.Согласно данным базы американской авиабазы Кунсан в Южной Кореи, к которой приписан восьмой авиаполк, в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие с F-16.
https://ria.ru/20231117/vertolet-1910188368.html
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сша, f-16, в мире, южная корея
США, F-16, В мире, Южная Корея
США подтвердили крушение F-16 у берегов Южной Кореи

ВВС США подтвердили крушение истребителя F-16 у берегов Южной Кореи

CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022Истребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
CC BY 2.0 / Florian Ennemoser / F-16 at Airpower 2022
Истребитель F-16 . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США подтвердили крушение американского истребителя F-16 у берегов Южной Кореи, пилот выжил, говорится в распространенном заявлении.
«
"Истребитель F-16 Fighting Falcon, приписанный к 8-му истребительному авиаполку, столкнулся с аварийной ситуацией во время полета... и разбился сегодня", - указано в сообщении ВВС.
Пилот самолета катапультировался и выжил. Он был обнаружен спустя приблизительно час после происшествия, пилот был доставлен в больницу в сознании.
Причина крушения будет опубликована после расследования инцидента.
Согласно данным базы американской авиабазы Кунсан в Южной Кореи, к которой приписан восьмой авиаполк, в декабре 2023 года произошло аналогичное происшествие с F-16.
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