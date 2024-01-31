https://ria.ru/20240131/f-16-1924484816.html

В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ

В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024

В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ

Истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в среду утром в районе южнокорейского города Кунсан, самолет упал в море, пилот был спасен и не... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T03:56

2024-01-31T03:56

2024-01-31T04:09

южная корея

f-16

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_208:96:3679:2048_1920x0_80_0_0_a49a08734c14c642f11bf8444f3fa852.jpg

СЕУЛ, 31 янв - РИА Новости. Истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в среду утром в районе южнокорейского города Кунсан, самолет упал в море, пилот был спасен и не пострадал, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.Сообщается, что инцидент произошел примерно в 8.40 (2.40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. По данным ряда источников агентства, пилот был спасен."Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал", - заявил один из источников агентства.Ранее сообщалось, что 11 декабря другой истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в ходе учений - так же в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Тогда пилот катапультировался. Отмечалось, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и ВВС США в Южной Корее.

https://ria.ru/20240105/krushenie-1919794926.html

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

южная корея, f-16, в мире, сша