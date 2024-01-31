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В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
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03:56 31.01.2024 (обновлено: 04:09 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/f-16-1924484816.html
В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ
В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ
Истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в среду утром в районе южнокорейского города Кунсан, самолет упал в море, пилот был спасен и не... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T03:56
2024-01-31T04:09
южная корея
f-16
в мире
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СЕУЛ, 31 янв - РИА Новости. Истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в среду утром в районе южнокорейского города Кунсан, самолет упал в море, пилот был спасен и не пострадал, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.Сообщается, что инцидент произошел примерно в 8.40 (2.40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. По данным ряда источников агентства, пилот был спасен."Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал", - заявил один из источников агентства.Ранее сообщалось, что 11 декабря другой истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в ходе учений - так же в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Тогда пилот катапультировался. Отмечалось, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и ВВС США в Южной Корее.
https://ria.ru/20240105/krushenie-1919794926.html
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южная корея, f-16, в мире, сша
Южная Корея, F-16, В мире, США
В Южной Корее разбился американский F-16, сообщили СМИ

"Ренхап": в Южной Корее разбился F-16 ВВС США

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 янв - РИА Новости. Истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в среду утром в районе южнокорейского города Кунсан, самолет упал в море, пилот был спасен и не пострадал, передает агентство Рёнхап со ссылкой на источники.
Сообщается, что инцидент произошел примерно в 8.40 (2.40 мск) в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. По данным ряда источников агентства, пилот был спасен.
"Истребитель упал в море, спасенный пилот не пострадал", - заявил один из источников агентства.
Ранее сообщалось, что 11 декабря другой истребитель F-16 войск США в Южной Корее (USFK) разбился в ходе учений - так же в районе города Кунсан провинции Чолла-Пукто. Тогда пилот катапультировался. Отмечалось, что база ВВС в Кунсане используется совместно южнокорейскими ВВС и ВВС США в Южной Корее.
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5 января, 11:07
 
Южная КореяF-16В миреСША
 
 
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