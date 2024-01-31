https://ria.ru/20240131/evrosoyuz-1924568137.html

ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ

ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2024

ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ

Европейский совет будет проводить ежегодные обсуждения по реализации выплат Украине в 2024-2027 годах на общую сумму в 50 миллиардов евро, передает агентство... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T13:39

2024-01-31T13:39

2024-01-31T13:39

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Европейский совет будет проводить ежегодные обсуждения по реализации выплат Украине в 2024-2027 годах на общую сумму в 50 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. Отмечается, что обсуждения будут вестись на основе отчетов Еврокомиссии. "Европейский совет будет ежегодно проводить обсуждения по поводу реализации механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессии России против Украины", - приводит агентство текст черновика итогов саммита государств Евросоюза, который намечен на 1 февраля.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924474194.html

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, россия, европейский совет, евросоюз, еврокомиссия