https://ria.ru/20240131/evrosoyuz-1924568137.html
ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ
ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2024
ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ
Европейский совет будет проводить ежегодные обсуждения по реализации выплат Украине в 2024-2027 годах на общую сумму в 50 миллиардов евро, передает агентство... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T13:39
2024-01-31T13:39
2024-01-31T13:39
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евросоюз
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Европейский совет будет проводить ежегодные обсуждения по реализации выплат Украине в 2024-2027 годах на общую сумму в 50 миллиардов евро, передает агентство Рейтер со ссылкой на проект документа. Отмечается, что обсуждения будут вестись на основе отчетов Еврокомиссии. "Европейский совет будет ежегодно проводить обсуждения по поводу реализации механизма с целью предоставления рекомендаций по подходу ЕС к ситуации, возникшей в результате агрессии России против Украины", - приводит агентство текст черновика итогов саммита государств Евросоюза, который намечен на 1 февраля.
https://ria.ru/20240131/ssha-1924474194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, европейский совет, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Киев, Украина, Россия, Европейский совет, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕС намерен ежегодно обсуждать выплаты Киеву, пишут СМИ
Reuters: ЕС хочет ежегодно обсуждать выплаты Киеву на сумму в 50 миллиардов евро