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Хуситы заявили об обстреле американского эсминца - РИА Новости, 31.01.2024
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09:44 31.01.2024 (обновлено: 11:50 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/esminets-1924507443.html
Хуситы заявили об обстреле американского эсминца
Хуситы заявили об обстреле американского эсминца - РИА Новости, 31.01.2024
Хуситы заявили об обстреле американского эсминца
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:44
2024-01-31T11:50
в мире
йемен
военно-морские силы сша
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 31 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море", — сказал он.Сариа указал, что атаку провели в ответ на удары западных военных по территории Йемена."Все военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против нашей страны, определены в качестве целей наших вооруженных сил", — подчеркнул представитель хуситов.Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты еврейского государства, до прекращения военных действий в секторе Газа.В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Тель-Авивом суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства.При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.
https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html
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в мире, йемен, военно-морские силы сша, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, Военно-морские силы США, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы заявили об обстреле американского эсминца

Хуситы в Йемене заявили о ракетном обстреле американского эсминца USS Graverly

© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayКорабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019 года
Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019 года
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark Hay
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ДОХА, 31 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
«
"Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море", — сказал он.
Сариа указал, что атаку провели в ответ на удары западных военных по территории Йемена.
"Все военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против нашей страны, определены в качестве целей наших вооруженных сил", — подчеркнул представитель хуситов.
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04:17
Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты еврейского государства, до прекращения военных действий в секторе Газа.
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Тель-Авивом суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства.
При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.
Красное море - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
СМИ: судно под флагом США сообщило о приближении беспилотника вблизи Йемена
24 января, 21:54
 
В миреЙеменВоенно-морские силы СШАВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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