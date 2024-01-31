Хуситы заявили об обстреле американского эсминца
Хуситы в Йемене заявили о ракетном обстреле американского эсминца USS Graverly
© U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mark HayКорабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. 1 мая 2019 года
ДОХА, 31 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
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"Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море", — сказал он.
Сариа указал, что атаку провели в ответ на удары западных военных по территории Йемена.
"Все военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против нашей страны, определены в качестве целей наших вооруженных сил", — подчеркнул представитель хуситов.
Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты еврейского государства, до прекращения военных действий в секторе Газа.
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Тель-Авивом суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства.
При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.