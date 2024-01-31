https://ria.ru/20240131/esminets-1924507443.html

Хуситы заявили об обстреле американского эсминца

Хуситы заявили об обстреле американского эсминца - РИА Новости, 31.01.2024

Хуситы заявили об обстреле американского эсминца

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:44

2024-01-31T09:44

2024-01-31T11:50

в мире

йемен

военно-морские силы сша

военная операция сша и британии в йемене

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ДОХА, 31 янв — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира"."Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море", — сказал он.Сариа указал, что атаку провели в ответ на удары западных военных по территории Йемена."Все военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против нашей страны, определены в качестве целей наших вооруженных сил", — подчеркнул представитель хуситов.Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты еврейского государства, до прекращения военных действий в секторе Газа.В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Тель-Авивом суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства.При этом хуситы заявили, что эти удары не влияют на их военные возможности и они будут продолжать атаки до прекращения военных действий в секторе Газа.

https://ria.ru/20240131/britaniya-1924485855.html

https://ria.ru/20240124/yemen-1923308376.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, йемен, военно-морские силы сша, военная операция сша и британии в йемене