https://ria.ru/20240131/erkhart-1924584945.html

В Тихом океане, предположительно, нашли обломки самолета пилота Эрхарт

В Тихом океане, предположительно, нашли обломки самолета пилота Эрхарт - РИА Новости, 31.01.2024

В Тихом океане, предположительно, нашли обломки самолета пилота Эрхарт

Американские подводные исследователи из компании Deep Sea Vision сообщили о предположительном обнаружении обломков самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:43

2024-01-31T14:43

2024-01-31T14:52

тихий океан

сан-диего

кирибати

крушение самолета falcon в афганистане

в мире

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Американские подводные исследователи из компании Deep Sea Vision сообщили о предположительном обнаружении обломков самолета легендарной летчицы Амелии Эрхарт, пропавшей без вести в 1937 году. В мае 1937 года 39-летняя Эрхарт предприняла попытку совершить кругосветный полет на самолете Lockheed Electra. Второго июля с ее экипажем была потеряна связь, и началась беспрецедентная по масштабам поисковая операция, которая, однако, оказалась безуспешной. В 1939 году было объявлено, что Эрхарт и ее штурман Фред Нунан погибли, потерпев крушение в океане. Определить место крушения и найти обломки самолета с тех пор пытались многочисленные исследовательские экспедиции. В состав команды Deep Sea Vision входили подводные археологи и специалисты по морской робототехнике. Глава компании, бывший офицер американских ВВС Тони Ромео сообщил телеканалу CNN, что экспедиция началась в начале сентября 2023 года и завершилась в декабре. Исследователи просканировали более 13 тысяч квадратных километров с помощью новейшего автономного подводного аппарата Hugin 6000, который предназначен для картографирования морского дна. В ходе поисков группа обнаружила в Тихом океане на глубине около 4,9 тысячи метров аномалию, напоминающую небольшой самолет. Исследователи считают, что эта аномалия может быть обломками самолета, который пилотировала Эрхарт. По словам Ромео, снимки были сделаны примерно в 100 милях (161 километр) от острова Хауленд, на котором Эрхарт и ее штурман должны были сделать промежуточную остановку после своего последнего вылета из города Лаэ в Папуа - Новой Гвинее. Глава Deep Sea Vision надеется в течение года получить дополнительные подтверждения того, что аномалия является самолетом с помощью дистанционно управляемого аппарата с фото- и видеокамерой, которая позволит исследовать объект более тщательно. Команда также рассмотрит возможность поднятия находки на поверхность. О необходимости дополнительных исследований также заявили независимые специалисты. "Хотя не исключено, что это может быть самолет, и, возможно, даже самолет Амелии, пока еще слишком рано говорить об этом определенно. Это также может быть шум в данных гидролокатора, что-то геологическое или какой-то другой самолет", - сказал телеканалу Эндрю Пьетрушка, подводный археолог из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего. Амелия Эрхарт в 1928 году стала первой женщиной, совершившей трансатлантический перелет, но в качестве пассажира. А в мае 1932 года она совершила одно из главных своих достижений — успешный одиночный полет через Атлантику, первый после успеха Чарльза Линдберга в 1927 году. После этого Эрхарт стала самой известной женщиной-пилотом в мире. О гибели Эрхарт высказывались разные версии. Ее останки искали на необитаемом острове-атолле Никумароро (бывшее владение Британии, которое сейчас принадлежит микронезийской республике Кирибати). Высказывалось предположение, что летчица могла выжить в авиакатастрофе и попасть в японский плен.

https://ria.ru/20180310/1516066453.html

https://ria.ru/20231114/oblomki-1909355226.html

тихий океан

сан-диего

кирибати

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тихий океан, сан-диего, кирибати, крушение самолета falcon в афганистане, в мире