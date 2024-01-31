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Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС - РИА Новости, 31.01.2024
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14:24 31.01.2024 (обновлено: 14:33 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/ekovas-1924579502.html
Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС
Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС - РИА Новости, 31.01.2024
Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС
Россия внимательно следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T14:24
2024-01-31T14:33
в мире
россия
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за развитием событий вокруг членства этих стран в ЭКОВАС. Рассчитываем, что проблемы, которые возникли в отношениях между членами этого важного для Сахаро-Сахельского региона и в целом Западной Африки интеграционного объединения, могут быть урегулированы на основе равноправного взаимоуважительного диалога", - сказал она.Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924374149.html
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в мире, россия, буркина-фасо, мали
В мире, Россия, Буркина-Фасо, Мали
Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

МИД: Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за развитием событий вокруг членства этих стран в ЭКОВАС. Рассчитываем, что проблемы, которые возникли в отношениях между членами этого важного для Сахаро-Сахельского региона и в целом Западной Африки интеграционного объединения, могут быть урегулированы на основе равноправного взаимоуважительного диалога", - сказал она.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.
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