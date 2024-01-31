https://ria.ru/20240131/ekovas-1924579502.html

Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС - РИА Новости, 31.01.2024

Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС

Россия внимательно следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:24

2024-01-31T14:24

2024-01-31T14:33

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы внимательно следим за развитием событий вокруг членства этих стран в ЭКОВАС. Рассчитываем, что проблемы, которые возникли в отношениях между членами этого важного для Сахаро-Сахельского региона и в целом Западной Африки интеграционного объединения, могут быть урегулированы на основе равноправного взаимоуважительного диалога", - сказал она.Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.

https://ria.ru/20240130/frantsiya-1924374149.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, буркина-фасо, мали