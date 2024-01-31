Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС
МИД: Россия следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией с выходом Буркина-Фасо, Мали и Нигера из ЭКОВАС, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за развитием событий вокруг членства этих стран в ЭКОВАС. Рассчитываем, что проблемы, которые возникли в отношениях между членами этого важного для Сахаро-Сахельского региона и в целом Западной Африки интеграционного объединения, могут быть урегулированы на основе равноправного взаимоуважительного диалога", - сказал она.
Ранее Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из сообщества. По словам представителей этих государств, ЭКОВАС стало угрозой для стран-участниц. Также отмечалось, что региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. Как говорилось в заявлении комиссии ЭКОВАС, она пока не получила непосредственного формального уведомления от трех стран об их решении выйти из сообщества.