https://ria.ru/20240131/efimov-1924458658.html

Ефимов: Свыше 625 тысяч закупок провели на портале поставщиков в 2023 году

Ефимов: Свыше 625 тысяч закупок провели на портале поставщиков в 2023 году - РИА Новости, 31.01.2024

Ефимов: Свыше 625 тысяч закупок провели на портале поставщиков в 2023 году

В минувшем году на портале поставщиков состоялось более 625 закупок, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T14:05

2024-01-31T14:05

2024-01-31T14:05

экономика

технологии

пермский край

новгородская область

ханты-мансийский автономный округ

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В минувшем году на портале поставщиков состоялось более 625 закупок, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он уточнил, что в течении пяти лет произошло увеличение годового объема закупок на портале в два раза. В минувшем году сумма контрактов составила сто миллиардов рублей."Портал поставщиков популярен как среди госзаказчиков, так и среди представителей бизнес-сообщества. Первым он помогает закупать качественную продукцию по комфортным ценам, вторым – находить партнеров и расширять географию продаж. Востребованность платформы подтверждает статистика: за год на портале провели более 625 тысяч закупок на 100 миллиардов рублей. За последние пять лет их годовой объем вырос в два раза", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.В пресс-службе добавили, что на портале число предпринимателей составило 325 тысяч. В минувшем году на сайте прошли регистрацию свыше 30 тысяч поставщиков. В их числе присутствуют коммерческие организации, ИП, а также самозанятые граждане и физлица. В настоящий момент ресурс организует обеспечение оперативных потребностей свыше 56 тысяч государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов Российской Федерации.Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов пояснил, что объем закупок московских заказчиков демонстрирует стабильно высокий уровень. Итоги минувшего года показали, что ими было закуплено на сайте поставщиков товаров, услуг и работ на общую сумму 45 миллиардов рублей. Наиболее часто в столице приобретались строительные, хозяйственные, информационно-технологические и медицинские товары, бытовая и оргтехника, средства связи и электроника, программное обеспечение, а также образовательные услуги. Сумма контрактов по данным категориям перевалила за отметку в 14 миллиардов рублей.В пресс-службе добавили, что в числе прочих регионов лидерами по объему закупок стали ЯНАО и Пермский край. Ими было заключены контракты на сумму 5 миллиардов и 4,4 миллиарда рублей, соответственно. Также ведут активную работу Новгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В минувшем году суммы их контрактов составили по 1,7 миллиарда рублей.В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что на портале проводят регулярные работы по оптимизации существующих сервисов и внедрению новых инструментов. В прошедшем году с целью удобства рабочего процесса с каталогом добавили функцию, которая позволяет проводить сравнение технически сложных товаров. С помощью данного функционала пользователям могут заняться изучением всех или различающихся характеристик продукции на одной странице.Кроме того, сервис может помочь заказчикам выбирать из большого разнообразия предложений то, которой более всего им подходит, а для поставщиков существует возможность не только ознакомления с ассортиментом платформы, но также и наиболее детализированного анализа востребованной продукции.Сайт поставщиков создали в 2013 году с целью автоматизации закупок малых объемов. В каталоге продукции на ресурсе начитывается 2,5 миллиона уникальных наименований. Каждый день на портале производится заключение порядка 1,5 тысячи контрактов.С целью поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства. Там специалисты проводят обучение работе на площадке, предоставляют ответы на вопросы заказчиков и поставщиков, организуют встречи в очном формате, занимаются сбором предложений по доработке функционала, а также решению проблем технического характера.Кроме того для пользователей существует возможность обращения в службу поддержки по единому федеральному номеру: 8 800 303–12–34. Звонок из других городов бесплатный. Также можно оставить обращение на портале поставщиков. Развитие электронных сервисов для бизнеса резонирует с задачами нацпроекта "Цифровая экономика".

https://ria.ru/20240130/efimov-1924221911.html

https://ria.ru/20240130/efimov-1924221586.html

https://ria.ru/20240129/moskva-1923742201.html

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пермский край

новгородская область

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, пермский край, новгородская область, ханты-мансийский автономный округ, владимир ефимов (правительство москвы)