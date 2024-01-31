https://ria.ru/20240131/dtp-1924673758.html

В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД

В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД - РИА Новости, 31.01.2024

В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД

Число жертв ДТП снизилось почти на 4,6 тысячи с 2017 года в России, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T20:24

2024-01-31T20:24

2024-01-31T20:24

россия

михаил черников

александр горовой

дтп

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число жертв ДТП снизилось почти на 4,6 тысячи с 2017 года в России, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Сегодня первый замминистра внутренних дел Александр Горовой подвел итоги межведомственного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, где с докладом выступил Черников. Начальник ГУОБДД МВД России в своем выступлении проинформировал об основных показателях дорожно-транспортной безопасности по итогам 2023 года. "Он подчеркнул, что основной показатель национального проекта "Безопасные качественные дороги" – транспортный риск, предусмотренный на 2023 год, достигнут. При этом по сравнению с 2017 годом, базовым в федеральном проекте, число жертв ДТП сократилось практически на четверть с 19 тысяч до 14,4 тысячи", - приводит слова Черникова пресс-центр МВД РФ.

https://ria.ru/20231213/voz-1915490612.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил черников, александр горовой, дтп