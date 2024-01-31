В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД
В МВД сообщили о снижении числа жертв ДТП в России почти на 5 тысяч с 2017 года
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС наблюдают за движением на дороге в Москве
Сотрудник ДПС наблюдают за движением на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число жертв ДТП снизилось почти на 4,6 тысячи с 2017 года в России, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
Сегодня первый замминистра внутренних дел Александр Горовой подвел итоги межведомственного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, где с докладом выступил Черников. Начальник ГУОБДД МВД России в своем выступлении проинформировал об основных показателях дорожно-транспортной безопасности по итогам 2023 года.
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"Он подчеркнул, что основной показатель национального проекта "Безопасные качественные дороги" – транспортный риск, предусмотренный на 2023 год, достигнут. При этом по сравнению с 2017 годом, базовым в федеральном проекте, число жертв ДТП сократилось практически на четверть с 19 тысяч до 14,4 тысячи", - приводит слова Черникова пресс-центр МВД РФ.