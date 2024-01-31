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В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД - РИА Новости, 31.01.2024
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В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД
В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД - РИА Новости, 31.01.2024
В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД
Число жертв ДТП снизилось почти на 4,6 тысячи с 2017 года в России, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T20:24
2024-01-31T20:24
россия
михаил черников
александр горовой
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число жертв ДТП снизилось почти на 4,6 тысячи с 2017 года в России, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников. Сегодня первый замминистра внутренних дел Александр Горовой подвел итоги межведомственного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, где с докладом выступил Черников. Начальник ГУОБДД МВД России в своем выступлении проинформировал об основных показателях дорожно-транспортной безопасности по итогам 2023 года. "Он подчеркнул, что основной показатель национального проекта "Безопасные качественные дороги" – транспортный риск, предусмотренный на 2023 год, достигнут. При этом по сравнению с 2017 годом, базовым в федеральном проекте, число жертв ДТП сократилось практически на четверть с 19 тысяч до 14,4 тысячи", - приводит слова Черникова пресс-центр МВД РФ.
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россия, михаил черников, александр горовой, дтп
Россия, Михаил Черников, Александр Горовой, ДТП
В России снизилось число погибших в ДТП, сообщили в МВД

В МВД сообщили о снижении числа жертв ДТП в России почти на 5 тысяч с 2017 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС наблюдают за движением на дороге в Москве
Сотрудник ДПС наблюдают за движением на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник ДПС наблюдают за движением на дороге в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Число жертв ДТП снизилось почти на 4,6 тысячи с 2017 года в России, сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.
Сегодня первый замминистра внутренних дел Александр Горовой подвел итоги межведомственного взаимодействия в сфере безопасности дорожного движения за 2023 год, где с докладом выступил Черников. Начальник ГУОБДД МВД России в своем выступлении проинформировал об основных показателях дорожно-транспортной безопасности по итогам 2023 года.
«
"Он подчеркнул, что основной показатель национального проекта "Безопасные качественные дороги" – транспортный риск, предусмотренный на 2023 год, достигнут. При этом по сравнению с 2017 годом, базовым в федеральном проекте, число жертв ДТП сократилось практически на четверть с 19 тысяч до 14,4 тысячи", - приводит слова Черникова пресс-центр МВД РФ.
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