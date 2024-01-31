https://ria.ru/20240131/dtp-1924641747.html
На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале
На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале - РИА Новости, 31.01.2024
На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале
Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца автобуса, на котором попала в ДТП детская хоккейная команда и погиб тренер, сообщает... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:53
2024-01-31T17:53
2024-01-31T17:53
происшествия
свердловская область
новоуральск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца автобуса, на котором попала в ДТП детская хоккейная команда и погиб тренер, сообщает пресс-служба суда. Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Citroën. Оба транспортных средства съехали в кювет. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались с соревнований из Челябинской области. В аварии погибли четверо: трое из легковушки, а также тренер хоккейной команды. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии. "Постановлением суда обвиняемый Евгений Лобов был взят под стражу по 28 марта включительно", – уточнили в суде. По данным регионального управления СК РФ, 54-летний индивидуальный предприниматель "не обеспечил исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя". В среду Невьянский горсуд также отправил в СИЗО на два месяца 60-летнего водителя автобуса: по данным следователей, тот ехал слишком быстро для перевозки детей. Обоим фигурантам предъявлено обвинение. Как добавили в СУСК, уголовные дела об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД соединены в одно производство.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924372432.html
https://ria.ru/20240131/podrostok-1924514688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, новоуральск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Свердловская область, Новоуральск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале
На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП в Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца автобуса, на котором попала в ДТП детская хоккейная команда и погиб тренер, сообщает пресс-служба суда.
Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Citroën. Оба транспортных средства съехали в кювет.
В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались с соревнований из Челябинской области. В аварии погибли четверо: трое из легковушки, а также тренер хоккейной команды. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии.
"Постановлением суда обвиняемый Евгений Лобов был взят под стражу по 28 марта включительно", – уточнили в суде.
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По данным регионального управления СК РФ, 54-летний индивидуальный предприниматель "не обеспечил исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя".
В среду Невьянский горсуд также отправил в СИЗО на два месяца 60-летнего водителя автобуса: по данным следователей, тот ехал слишком быстро для перевозки детей. Обоим фигурантам предъявлено обвинение.
Как добавили в СУСК, уголовные дела об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД соединены в одно производство.
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