https://ria.ru/20240131/dtp-1924641747.html

На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале

На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале - РИА Новости, 31.01.2024

На Урале арестовали владельца автобуса, попавшего в ДТП на Урале

Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца автобуса, на котором попала в ДТП детская хоккейная команда и погиб тренер, сообщает... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:53

2024-01-31T17:53

2024-01-31T17:53

происшествия

свердловская область

новоуральск

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Невьянский городской суд Свердловской области арестовал владельца автобуса, на котором попала в ДТП детская хоккейная команда и погиб тренер, сообщает пресс-служба суда. Утром в понедельник на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский у автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду в Новоуральск, лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной Citroën. Оба транспортных средства съехали в кювет. В автобусе находились 18 игроков хоккейной команды "Кедр" в возрасте от 15 до 16 лет, которые возвращались с соревнований из Челябинской области. В аварии погибли четверо: трое из легковушки, а также тренер хоккейной команды. Два подростка госпитализированы в больницу Екатеринбурга, один из них находится в тяжелом состоянии. "Постановлением суда обвиняемый Евгений Лобов был взят под стражу по 28 марта включительно", – уточнили в суде. По данным регионального управления СК РФ, 54-летний индивидуальный предприниматель "не обеспечил исправное техническое состояние автобуса и надлежащий инструктаж водителя". В среду Невьянский горсуд также отправил в СИЗО на два месяца 60-летнего водителя автобуса: по данным следователей, тот ехал слишком быстро для перевозки детей. Обоим фигурантам предъявлено обвинение. Как добавили в СУСК, уголовные дела об оказании небезопасных услуг и о нарушении ПДД соединены в одно производство.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924372432.html

https://ria.ru/20240131/podrostok-1924514688.html

свердловская область

новоуральск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, новоуральск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)