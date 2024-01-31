https://ria.ru/20240131/dron-1924643269.html
При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель
При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 31.01.2024
При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще один ранен при ударе украинского дрона по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:59
2024-01-31T17:59
2024-01-31T17:59
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен при ударе украинского дрона по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. "Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен. Бригада скорой помощи, рискуя жизнями, смогла доставить его в больницу" , - написал Сальдо.Вражеские беспилотники продолжают висеть над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам, отметил он.
https://ria.ru/20240131/udary-1924508713.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо
При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель
Сальдо: при ударе дрона ВСУ по Новой Каховке погиб мирный житель
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости.
Один мирный житель погиб, еще один ранен при ударе украинского дрона по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале
.
"Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен. Бригада скорой помощи, рискуя жизнями, смогла доставить его в больницу" , - написал Сальдо.
Вражеские беспилотники продолжают висеть над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам, отметил он.
ВСУ за сутки нанесли 42 удара по населенным пунктам Херсонской области