https://ria.ru/20240131/dron-1924643269.html

При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель

При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 31.01.2024

При ударе дрона ВСУ по Херсонской области погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, еще один ранен при ударе украинского дрона по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:59

2024-01-31T17:59

2024-01-31T17:59

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один ранен при ударе украинского дрона по Новой Каховке в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. "Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен. Бригада скорой помощи, рискуя жизнями, смогла доставить его в больницу" , - написал Сальдо.Вражеские беспилотники продолжают висеть над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам, отметил он.

https://ria.ru/20240131/udary-1924508713.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, херсонская область , владимир сальдо