https://ria.ru/20240131/dron-1924503218.html

ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие

ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие

На трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли при прямом попадании беспилотника в машину, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:14

2024-01-31T09:14

2024-01-31T10:38

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецк

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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. На трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли при прямом попадании беспилотника в машину, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале."В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан", — уточнил он.Глава города добавил, что еще один человек получил ранения.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что украинские войска с ночи ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не менее 32 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924279898.html

https://ria.ru/20240131/gorlovka-1924502400.html

горловка

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, горловка, донецк