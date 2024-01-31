https://ria.ru/20240131/dron-1924503218.html
ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие
ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие
На трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли при прямом попадании беспилотника в машину, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:14
2024-01-31T09:14
2024-01-31T10:38
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ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. На трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли при прямом попадании беспилотника в машину, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале."В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан", — уточнил он.Глава города добавил, что еще один человек получил ранения.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что украинские войска с ночи ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не менее 32 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924279898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк
ВСУ атаковали трассу Горловка — Донецк, есть погибшие
При прямом попадании дрона в автомобиль на трассе Горловка — Донецк погибли двое
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости.
На трассе Горловка — Донецк два мирных жителя погибли при прямом попадании беспилотника в машину, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в телеграм-канале
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"В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата вооруженных формирований Украины в гражданский автомобиль на трассе Горловка — Донецк около поселка городского типа Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан", — уточнил он.
Глава города добавил, что еще один человек получил ранения.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщало, что украинские войска с ночи ведут массивный обстрел Горловки, выпустив не менее 32 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.
ВСУ обстреляли школу в Горловке
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе его население насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке