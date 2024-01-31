ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета
ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе снаряда с украинского дрона
© Кадр видео очевидцаПоследствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити" получило повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Киевский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 31 января по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА в 13.30: - ТРЦ "Донецк Сити" по улице Артема", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 13.30 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием ударного беспилотника, сбросив с него взрывоопасный предмет.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.