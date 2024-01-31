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ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 31.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 31.01.2024 (обновлено: 16:48 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/donetsk-1924619696.html
ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета
ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 31.01.2024
ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета
Здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити" получило повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:43
2024-01-31T16:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
донецк
россия
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити" получило повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Киевский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 31 января по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА в 13.30: - ТРЦ "Донецк Сити" по улице Артема", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 13.30 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием ударного беспилотника, сбросив с него взрывоопасный предмет. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240131/donetsk-1924580762.html
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донецкая народная республика, происшествия, донецк, россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета

ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе снаряда с украинского дрона

© Кадр видео очевидцаПоследствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке
Последствия удара в районе ТРЦ Донецк Сити в Донецке
© Кадр видео очевидца
Последствия удара в районе ТРЦ "Донецк Сити" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити" получило повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Киевский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 31 января по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА в 13.30: - ТРЦ "Донецк Сити" по улице Артема", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 13.30 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием ударного беспилотника, сбросив с него взрывоопасный предмет.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украинский дрон атаковал автобус в Донецке
14:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДонецкРоссияСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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