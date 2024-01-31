https://ria.ru/20240131/donetsk-1924619696.html

ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета

ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета - РИА Новости, 31.01.2024

ТРЦ "Донецк Сити" получил повреждения при сбросе взрывоопасного предмета

Здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити" получило повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:43

2024-01-31T16:43

2024-01-31T16:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

донецк

россия

ситуация в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Здание торгово-развлекательного центра "Донецк сити" получило повреждения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на Киевский район Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 31 января по состоянию на 16.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Киевский район): Сброс взрывоопасного предмета с БпЛА в 13.30: - ТРЦ "Донецк Сити" по улице Артема", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало, что в 13.30 украинские войска атаковали Киевский район Донецка с использованием ударного беспилотника, сбросив с него взрывоопасный предмет. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240131/donetsk-1924580762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, происшествия, донецк, россия, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины