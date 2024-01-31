https://ria.ru/20240131/donetsk-1924608734.html

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 31.01.2024

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка

ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка, на Привокзальной площади получил ранения мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T16:20

2024-01-31T16:20

2024-01-31T16:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

киев

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка, на Привокзальной площади получил ранения мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе на Привокзальной площади получил ранение мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ трижды сбросили боеприпасы с дронов в этом районе, торговый павильон на Привокзальной площади и автобус городского маршрута № 70 получили повреждения. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240125/donetsk-1923391886.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, киев