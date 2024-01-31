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ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 31.01.2024
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка, на Привокзальной площади получил ранения мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T16:20
2024-01-31T16:20
2024-01-31T16:20
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка, на Привокзальной площади получил ранения мирный житель, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе на Привокзальной площади получил ранение мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ трижды сбросили боеприпасы с дронов в этом районе, торговый павильон на Привокзальной площади и автобус городского маршрута № 70 получили повреждения. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Киев
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка
Кулемзин: в Донецке пострадал мирный житель при сбросе боеприпаса с дрона
ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости.
ВСУ сбросили боеприпас с дрона в Киевском районе Донецка, на Привокзальной площади получил ранения мирный житель, сообщил
мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе на Привокзальной площади получил ранение мужчина 1976 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ трижды сбросили боеприпасы с дронов в этом районе, торговый павильон на Привокзальной площади и автобус городского маршрута № 70 получили повреждения.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Две женщины пострадали в Донецке при сбросе боеприпаса с дрона