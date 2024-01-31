https://ria.ru/20240131/donaty-1924520047.html
Экс-депутат не исключил введения "донатов на войну" на Украине
Экс-депутат не исключил введения "донатов на войну" на Украине - РИА Новости, 31.01.2024
Экс-депутат не исключил введения "донатов на войну" на Украине
Экономика Украины может ослабеть настолько, что солдаты будут воевать бесплатно, либо средства на их зарплаты в условиях продолжающейся мобилизации будут... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:52
2024-01-31T10:52
2024-01-31T11:08
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экономика Украины может ослабеть настолько, что солдаты будут воевать бесплатно, либо средства на их зарплаты в условиях продолжающейся мобилизации будут собирать сами украинские граждане, и предложений по разрешению ситуации пока нет, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Спиридон Килинкаров, комментируя новый законопроект о мобилизации.Ранее украинские СМИ сообщили, что новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается."Если экономика не сможет обеспечивать выплаты, то солдатам придется воевать бесплатно. Я видел предложения о том, чтобы собирать донаты на войну - это пока шутки, но все может поменяться. В Киеве есть желание привлечь людей на фронт, но есть понимание, что без поддержки Запада, а ее будет все меньше и меньше, нужно обеспечивать крепкий тыл", - сказал Килинкаров.Он подчеркнул, что если мобилизация будет и дальше проводиться теми методами, что и сейчас, то ни о каком крепком тыле на Украине говорить не придется. Кроме того, экс-нардеп подчеркнул, что Запад, вероятно, будет помогать Киеву все меньше, а перезапустить экономику будет дороже и сложнее, чем пытаться сохранить то, что есть."Я не вижу пока политиков, которые предложили бы вариант, при котором и овцы целы, и волки сыты - чтобы была и возможность у тыла работать, и при этом проводилась мобилизация", - подчеркнул Килинкаров.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240131/pomosch-1924518500.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Экс-депутат не исключил введения "донатов на войну" на Украине
Экс-нардеп: донаты на войну пока шутка на Украине, но экономика ведет к этому
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экономика Украины может ослабеть настолько, что солдаты будут воевать бесплатно, либо средства на их зарплаты в условиях продолжающейся мобилизации будут собирать сами украинские граждане, и предложений по разрешению ситуации пока нет, заявил РИА Новости участник международного общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Спиридон Килинкаров, комментируя новый законопроект о мобилизации.
Ранее украинские СМИ сообщили, что новому проекту о правилах мобилизации, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности
"Если экономика не сможет обеспечивать выплаты, то солдатам придется воевать бесплатно. Я видел предложения о том, чтобы собирать донаты на войну - это пока шутки, но все может поменяться. В Киеве
есть желание привлечь людей на фронт, но есть понимание, что без поддержки Запада, а ее будет все меньше и меньше, нужно обеспечивать крепкий тыл", - сказал Килинкаров.
Он подчеркнул, что если мобилизация будет и дальше проводиться теми методами, что и сейчас, то ни о каком крепком тыле на Украине говорить не придется. Кроме того, экс-нардеп подчеркнул, что Запад, вероятно, будет помогать Киеву все меньше, а перезапустить экономику будет дороже и сложнее, чем пытаться сохранить то, что есть.
"Я не вижу пока политиков, которые предложили бы вариант, при котором и овцы целы, и волки сыты - чтобы была и возможность у тыла работать, и при этом проводилась мобилизация", - подчеркнул Килинкаров.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
"Они за это поплатятся". Поддержка Украины обернулась серьезной проблемой