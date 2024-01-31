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В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам - РИА Новости, 31.01.2024
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15:34 31.01.2024 (обновлено: 15:38 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/domogatelstva-1924596023.html
В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам
В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам - РИА Новости, 31.01.2024
В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам
СУСК РФ по Приморью пообещало разобраться с информацией о якобы сексуальных домогательствах худрука краевого КВН несколько лет назад в отношении трёх девушек,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:34
2024-01-31T15:38
происшествия
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грузия
владивосток
александр бастрыкин
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Приморью пообещало разобраться с информацией о якобы сексуальных домогательствах худрука краевого КВН несколько лет назад в отношении трёх девушек, которые тогда были несовершеннолетними. Telegram-канал Amur Mash ранее сообщил, что три девушки заявили о якобы домогательствах со стороны худрука приморского КВН, но уголовное дело заводить не будут. Отмечалось, что рассказать об этом девушки решились только спустя годы, а в то время они были несовершеннолетними. Также канал сообщил, что после огласки звезда местного КВН якобы уехал в Грузию, после вернулся во Владивосток, но его не допросили. "Разберемся", - ответили РИА Новости в СУСК на вопрос, соответствует ли действительности данная информация. В свою очередь СК РФ проинформировало, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении жительниц Приморского края". В СК РФ также сообщили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).
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происшествия, россия, грузия, владивосток, александр бастрыкин, квн, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Грузия, Владивосток, Александр Бастрыкин, КВН, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам

СК Приморья проверит информацию о домогательствах худрука КВН к подросткам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Приморью пообещало разобраться с информацией о якобы сексуальных домогательствах худрука краевого КВН несколько лет назад в отношении трёх девушек, которые тогда были несовершеннолетними.
Telegram-канал Amur Mash ранее сообщил, что три девушки заявили о якобы домогательствах со стороны худрука приморского КВН, но уголовное дело заводить не будут. Отмечалось, что рассказать об этом девушки решились только спустя годы, а в то время они были несовершеннолетними. Также канал сообщил, что после огласки звезда местного КВН якобы уехал в Грузию, после вернулся во Владивосток, но его не допросили.
«
"Разберемся", - ответили РИА Новости в СУСК на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.
В свою очередь СК РФ проинформировало, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении жительниц Приморского края". В СК РФ также сообщили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Анапе мужчине дали срок за домогательства к девочкам в лагере
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ПроисшествияРоссияГрузияВладивостокАлександр БастрыкинКВНСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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