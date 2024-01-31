https://ria.ru/20240131/domogatelstva-1924596023.html

В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам

В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам - РИА Новости, 31.01.2024

В Приморье проверят данные о домогательствах худрука КВН к подросткам

СУСК РФ по Приморью пообещало разобраться с информацией о якобы сексуальных домогательствах худрука краевого КВН несколько лет назад в отношении трёх девушек,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:34

2024-01-31T15:34

2024-01-31T15:38

происшествия

россия

грузия

владивосток

александр бастрыкин

квн

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. СУСК РФ по Приморью пообещало разобраться с информацией о якобы сексуальных домогательствах худрука краевого КВН несколько лет назад в отношении трёх девушек, которые тогда были несовершеннолетними. Telegram-канал Amur Mash ранее сообщил, что три девушки заявили о якобы домогательствах со стороны худрука приморского КВН, но уголовное дело заводить не будут. Отмечалось, что рассказать об этом девушки решились только спустя годы, а в то время они были несовершеннолетними. Также канал сообщил, что после огласки звезда местного КВН якобы уехал в Грузию, после вернулся во Владивосток, но его не допросили. "Разберемся", - ответили РИА Новости в СУСК на вопрос, соответствует ли действительности данная информация. В свою очередь СК РФ проинформировало, что главе ведомства Александру Бастрыкину доложат "об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении жительниц Приморского края". В СК РФ также сообщили, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера).

https://ria.ru/20231031/prigovor-1906447367.html

россия

грузия

владивосток

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происшествия, россия, грузия, владивосток, александр бастрыкин, квн, следственный комитет россии (ск рф)