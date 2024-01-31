https://ria.ru/20240131/dollar-1924509828.html
Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров
Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2024
Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров
Доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T10:02
2024-01-31T10:02
2024-01-31T10:02
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Доллар является, уже очевидно теперь для всех, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач ", - сказал Лавров, выступая на встрече шерп и су-шерп БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, египет, эфиопия, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Египет, Эфиопия, Сергей Лавров, БРИКС
Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров
Лавров: доллар стал действующим оружием для решения политических задач