https://ria.ru/20240131/dollar-1924509828.html

Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров

Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров - РИА Новости, 31.01.2024

Доллар используют как оружие для решения политических задач, заявил Лавров

Доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T10:02

2024-01-31T10:02

2024-01-31T10:02

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эфиопия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Доллар является действующим или потенциальным оружием для решения политических задач, это уже очевидно всем, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Доллар является, уже очевидно теперь для всех, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач ", - сказал Лавров, выступая на встрече шерп и су-шерп БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации: по итогам саммита 2023 года принято решение о приглашении Египта, Эфиопии, Ирана, ОАЭ и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20231228/dollar-1918704567.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, египет, эфиопия, сергей лавров, брикс