https://ria.ru/20240131/doktrina-1924640249.html

В Минске ответили на обвинения в "пророссийской" военной доктрине

В Минске ответили на обвинения в "пророссийской" военной доктрине - РИА Новости, 31.01.2024

В Минске ответили на обвинения в "пророссийской" военной доктрине

Начальник генерального штаба вооруженных сил –– первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич опроверг обвинения оппозиции, что разработанный... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:46

2024-01-31T17:46

2024-01-31T17:53

в мире

белоруссия

россия

виктор гулевич

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МИНСК, 31 янв – РИА Новости. Начальник генерального штаба вооруженных сил –– первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич опроверг обвинения оппозиции, что разработанный проект военной доктрины, который будет в конце апреля вынесен на рассмотрение Всебелорусского народного собрания, проводит исключительно военную политику России."После заседания совбеза информация об обновлении данного документа привлекла внимание общественности и вызвала резонанс. Ожидаемо бурную негативную реакцию вызвал данный информационный повод у беглых (выехавшие из страны в 2020 году представители оппозиции – ред.) и их западных покровителей. Экстремистские ресурсы активно тиражируют вырванные из контекста отрывки документа, убеждая аудиторию в якобы деструктивной направленности предлагаемых изменений… Упор делался на то, что разрабатываемая военная доктрина является проводником военной политики России, что наши государственные органы не обладают самостоятельностью", - сообщил Гулевич в Минске на встрече с депутатами парламента.Он подчеркнул, что "в мозги обывателя пытались заложить нарратив, что власть (Белоруссии – ред.) продалась России".Начальник генштаба в этой связи назвал военную политику Белоруссии суверенной. "Сегодня, когда… развернута работа по информированию белорусского народа о ходе работы над военной доктриной и основных положениях суверенной военной политики Республики Беларусь, акцент деструктивных СМИ сместился. Сегодня он направлен на дискредитацию экспертов и поиск жареных фактов о содержании документа, чтобы сорвать его утверждение на Всебелорусском народном собрании", - сказал Гулевич.Он отметил, что белорусские власти через депутатов как представителей народа хотели бы донести до граждан правдивую и объективную информацию о работе над доктриной, основных положениях миролюбивой политики Белоруссии."Однозначно, ее (военной доктрины - ред.) редактирование вызывает настороженность у народа: "Не собираемся ли мы воевать?" Можете успокоить своих избирателей: уточнение положений доктрины осуществляется, как правило, в условиях существенного изменения геополитической ситуации либо при изменении внутриполитических условий развития государства", - отметил Гулевич.Он также сказал, что весь мир штормит от возникающих в различных уголках мира военных конфликтов, что в том числе вызвало необходимость изменить военную доктрину. "Радикально изменилась военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация в европейском регионе. Глобальное и цивилизованное противостояние между Западом и Востоком перешло в горячую фазу, непосредственно возле наших границ развязан военный конфликт, который эксперты называют решающим для выстраивания дальнейшего мироустройства. При этом война находится у нас на пороге", - сказал он.Начальник генштаба также напомнил, что в Белоруссии прошли конституционные реформы, в частности, появился новый конституционный орган - Всебелорусское народное собрание, также разработан проект новой концепции нацбезопасности, в которой более четко сформулирован перечень нацинтересов, уточнен спектр источников угроз для их реализации. Он также обратил внимание, что несколько лет назад обновлена военная доктрина Союзного государства, которая отражает уточненные взгляды Минска и Москвы на обеспечение коллективной безопасности. Гулевич добавил, что с момента принятия предыдущей военной доктрины Минск продвинулся вперед в развитии "национальной теории военного искусства, закрыты белые пятна в вопросах применения военной силы в мирное время, уточнена система операций вооруженных сил, принят ряд знаковых решений в вопросах военного строительства, оснащения структурных компонентов военной организации государства, развития военного сектора экономики страны с учетом жесточайшего санкционного давления со стороны оппонентов".

https://ria.ru/20231218/rossiya-1916524225.html

https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

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Влада Копылова

в мире, белоруссия, россия, виктор гулевич