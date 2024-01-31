https://ria.ru/20240131/devochka-1924532731.html

Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде

Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде - РИА Новости, 31.01.2024

Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде

Одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, скончалась в больнице, сообщили в минздраве Калининградской области. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:43

2024-01-31T11:43

2024-01-31T11:43

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, скончалась в больнице, сообщили в минздраве Калининградской области. Ночью 24 января в центре Калининграда водитель автомобиля "Ауди" сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе, обе попали в больницу в тяжелом состоянии. "Да, к сожалению, это так. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сказали в минздраве. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Калининградской области, уголовное дело было передано в СК из полиции и первоначально возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). "После получения всех необходимых судебных экспертиз и достаточных данных, действия обвиняемого будут переквалифицированы на более тяжкий состав преступления", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что пока мера пресечения водителю выбрана в виде запрета определенных действий. В том случае, если обвиняемый ее нарушит, она может быть изменена на более строгую.

https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html

калининград

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, калининград