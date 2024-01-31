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Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде
Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде - РИА Новости, 31.01.2024
Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде
Одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, скончалась в больнице, сообщили в минздраве Калининградской области. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:43
2024-01-31T11:43
2024-01-31T11:43
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, скончалась в больнице, сообщили в минздраве Калининградской области. Ночью 24 января в центре Калининграда водитель автомобиля "Ауди" сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе, обе попали в больницу в тяжелом состоянии. "Да, к сожалению, это так. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сказали в минздраве. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК по Калининградской области, уголовное дело было передано в СК из полиции и первоначально возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения). "После получения всех необходимых судебных экспертиз и достаточных данных, действия обвиняемого будут переквалифицированы на более тяжкий состав преступления", - сказали в пресс-службе. Собеседница агентства добавила, что пока мера пресечения водителю выбрана в виде запрета определенных действий. В том случае, если обвиняемый ее нарушит, она может быть изменена на более строгую.
https://ria.ru/20240130/dtp-1924463973.html
калининград
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград
Происшествия, Калининград
Умерла одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде
Одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, умерла в больнице
КАЛИНИНГРАД, 31 янв — РИА Новости. Одна из девочек, сбитых на пешеходном переходе в Калининграде, скончалась в больнице, сообщили в минздраве Калининградской области.
Ночью 24 января в центре Калининграда водитель автомобиля "Ауди" сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе, обе попали в больницу в тяжелом состоянии.
"Да, к сожалению, это так. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сказали в минздраве.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК
по Калининградской области, уголовное дело было передано в СК из полиции и первоначально возбуждено по части 1 статьи 264 УК РФ
(Нарушение правил дорожного движения).
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"После получения всех необходимых судебных экспертиз и достаточных данных, действия обвиняемого будут переквалифицированы на более тяжкий состав преступления", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что пока мера пресечения водителю выбрана в виде запрета определенных действий. В том случае, если обвиняемый ее нарушит, она может быть изменена на более строгую.