https://ria.ru/20240131/derevyanko-1924637595.html

Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной - РИА Новости, 31.01.2024

Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет со своей новой избранницей, дизайнером одежды Зоей Фуць. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T19:32

2024-01-31T19:32

2024-01-31T19:32

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет со своей новой избранницей, дизайнером одежды Зоей Фуць. Пара появилась на премьере комедии Марюса Вайсберга "Конец славы", в которой Деревянко исполнил главную роль. Для красной дорожки они выбрали дабл-дрессинг. Деревянко позировал в бордовом брючном костюме-тройке, а его подруга — в платье такого же цвета.Поддержали коллегу на премьере многие звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса. Так, на красной дорожке позировали актеры-супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин, Павел Прилучный и Зепюр Брутян, а также Гарик Мартиросян с Жанной Левиной-Мартиросян и многие другие. По информации ряда СМИ, 47-летний Деревянко и 33-летняя Фуць знакомы примерно три года. Об их романе заговорили в 2021-м году, когда пару периодически стали замечать вместе. Как признался сам Деревянко, эффектную блондинку он долго добивался. Романтические отношения у них начались недавно. Несмотря на это, звезда российского кинематографа, как сообщают инсайдеры, уже успел подружиться с двумя сыновьями Зои от первого брака. У самого Павла Деревянко есть две дочери — Варвара и Александра, которые родились в отношениях с Дарьей Мясищевой. Пара сообщила о расставании зимой 2020-го после десяти лет совместной жизни.

https://ria.ru/20240124/premera-1923164639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

централ партнершип, павел деревянко, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры