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Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной - РИА Новости, 31.01.2024
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Шоубиз
 
19:32 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/derevyanko-1924637595.html
Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной - РИА Новости, 31.01.2024
Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет со своей новой избранницей, дизайнером одежды Зоей Фуць. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T19:32
2024-01-31T19:32
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет со своей новой избранницей, дизайнером одежды Зоей Фуць. Пара появилась на премьере комедии Марюса Вайсберга "Конец славы", в которой Деревянко исполнил главную роль. Для красной дорожки они выбрали дабл-дрессинг. Деревянко позировал в бордовом брючном костюме-тройке, а его подруга — в платье такого же цвета.Поддержали коллегу на премьере многие звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса. Так, на красной дорожке позировали актеры-супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин, Павел Прилучный и Зепюр Брутян, а также Гарик Мартиросян с Жанной Левиной-Мартиросян и многие другие. По информации ряда СМИ, 47-летний Деревянко и 33-летняя Фуць знакомы примерно три года. Об их романе заговорили в 2021-м году, когда пару периодически стали замечать вместе. Как признался сам Деревянко, эффектную блондинку он долго добивался. Романтические отношения у них начались недавно. Несмотря на это, звезда российского кинематографа, как сообщают инсайдеры, уже успел подружиться с двумя сыновьями Зои от первого брака. У самого Павла Деревянко есть две дочери — Варвара и Александра, которые родились в отношениях с Дарьей Мясищевой. Пара сообщила о расставании зимой 2020-го после десяти лет совместной жизни.
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централ партнершип, павел деревянко, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новости культуры
Шоубиз, Централ Партнершип, Павел Деревянко, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новости культуры
Павел Деревянко впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Павел Деревянко представил новую избранницу на премьере фильма "Конец славы"

© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере комедии "Конец славы"
Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере комедии Конец славы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере комедии "Конец славы"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Актер Павел Деревянко впервые вышел в свет со своей новой избранницей, дизайнером одежды Зоей Фуць.
Пара появилась на премьере комедии Марюса Вайсберга "Конец славы", в которой Деревянко исполнил главную роль.
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере комедии "Конец славы"
Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере комедии Конец славы - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
Павел Деревянко и Зоя Фуць на премьере комедии "Конец славы"
Для красной дорожки они выбрали дабл-дрессинг. Деревянко позировал в бордовом брючном костюме-тройке, а его подруга — в платье такого же цвета.
Поддержали коллегу на премьере многие звезды отечественного кинематографа и шоу-бизнеса.
Так, на красной дорожке позировали актеры-супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин, Павел Прилучный и Зепюр Брутян, а также Гарик Мартиросян с Жанной Левиной-Мартиросян и многие другие.
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин на премьере комедии "Конец славы"
Супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин на премьере комедии Конец славы
Супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
1 из 5
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Гарик Мартиросян с женой Жанной на премьере комедии "Конец славы"
Гарик Мартиросян с женой Жанной на премьере комедии Конец славы
Гарик Мартиросян с женой Жанной на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
2 из 5
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян на премьере комедии "Конец славы"
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян на премьере комедии Конец славы
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
3 из 5
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной на премьере комедии "Конец славы"
Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной на премьере комедии Конец славы
Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
4 из 5
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"Александр Ревва с супругой Анжеликой на премьере комедии "Конец славы"
Александр Ревва с супругой Анжеликой на премьере комедии Конец славы
Александр Ревва с супругой Анжеликой на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
5 из 5
Супруги Екатерина Стулова и Максим Лагашкин на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
1 из 5
Гарик Мартиросян с женой Жанной на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
2 из 5
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
3 из 5
Владимир Яглыч с супругой Антониной Паперной на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
4 из 5
Александр Ревва с супругой Анжеликой на премьере комедии "Конец славы"
© Фото : пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"
5 из 5
По информации ряда СМИ, 47-летний Деревянко и 33-летняя Фуць знакомы примерно три года. Об их романе заговорили в 2021-м году, когда пару периодически стали замечать вместе.
Как признался сам Деревянко, эффектную блондинку он долго добивался. Романтические отношения у них начались недавно.
Несмотря на это, звезда российского кинематографа, как сообщают инсайдеры, уже успел подружиться с двумя сыновьями Зои от первого брака.
У самого Павла Деревянко есть две дочери — Варвара и Александра, которые родились в отношениях с Дарьей Мясищевой. Пара сообщила о расставании зимой 2020-го после десяти лет совместной жизни.
Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Москве прошла звездная премьера "Мастера и Маргариты"
24 января, 14:53
 
ШоубизЦентрал ПартнершипПавел ДеревянкоЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнесНовости культуры
 
 
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