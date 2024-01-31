https://ria.ru/20240131/deputat-1924486957.html

Дело против разыскиваемого экс-депутата Госдумы Сопчука приостановили

Дело против разыскиваемого экс-депутата Госдумы Сопчука приостановили - РИА Новости, 31.01.2024

Дело против разыскиваемого экс-депутата Госдумы Сопчука приостановили

Уголовное дело на экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука, находящегося в розыске по обвинению в отмывании денег и... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T04:54

2024-01-31T04:54

2024-01-31T04:57

сергей сопчук

госдума рф

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело на экс-депутата Госдумы и бывшего депутата заксобрания Приморья Сергея Сопчука, находящегося в розыске по обвинению в отмывании денег и незаконном предпринимательстве, приостановлено, сообщил на коллегии прокуратуры региона прокурор Приморья Сергей Столяров. "Семнадцать приостановлено уголовных дел по противодействию коррупции. Ни одно из них не приостановлено по первому пункту за неустановление лица. Вторые и третьи (пункты УПК РФ статьи 208 "Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия"). Четыре фамилии всего: (Рустям) Абушаев, Сопчук, Стуков и бывший руководитель ВПОПАТ (Руслан) Самигуллин. Абушаев защищает родину на фронте, Самигуллин убыл на зону СВО, Сопчук в розыске, Стуков тоже", - сказал Столяров. Приморские СМИ называют Дмитрия Стукова племянником Сопчука, он фигурирует в одном из исков к экс-депутату. Второй пункт УПК статьи 208 подразумевает приостановление предварительного следствия, если обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам, третий пункт - если место нахождения обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует. СК 26 ноября 2021 года сообщал, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. Суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал туристический комплекс "Маяк" под Владивостоком стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий Сопчуку, и 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы. В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет о действующем мэре Большого Камня Абушаеве, ранее возглавлявшего район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра. В октябре Приморский краевой суд оставил в силе это решение. Также в октябре следствие сообщало, что завершено расследование уголовного дела в отношении ряда бывших чиновников администрации Надеждинского района. Источник уточнял РИА Новости, что производство следственных действий в отношении Абушаева приостановлено. Мэр сейчас находистя в зоне СВО, он был награжден. О возбуждении дела на Самигуллина сообщалось в 2022 году. По данным прокуратуры, директора Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1 (ВПОПАТ №1) заподозрили в получении взятки в 200 тысяч рубле за незаконное предоставление в аренду муниципальных гаражей.

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сергей сопчук, госдума рф, происшествия