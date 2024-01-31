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Дело "Украина против России" в Международном суде ООН

Дело "Украина против России" в Международном суде ООН - РИА Новости, 31.01.2024

Дело "Украина против России" в Международном суде ООН

16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России, обвинив Москву в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T01:30

2024-01-31T01:30

2024-01-31T01:31

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16 января 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России, обвинив Москву в нарушении двух договоров: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года (МКБФТ, ратифицирована Россией в 2002 году) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года (МКЛРД, ратифицирована СССР в 1969 году). Как следует из поданных украинской стороной в суд документов, Россия якобы нарушила первую конвенцию, "поставляя тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы нелегальным вооруженным группировкам, в том числе так называемой Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР)". К терактам, вину за которые, по мнению заявителей, несут власти ДНР и ЛНР, причисляют, в частности, атаку на малайзийский Boeing MH17, подрыв автобуса под Волновахой, обстрел жилых районов Мариуполя и Краматорска, взрыв на митинге в Харькове. Вторую конвенцию Россия, по мнению украинской стороны, нарушила, "ущемляя права крымских татар и этнических украинцев в Крыму".В соответствии с предъявленными обвинениями Украина выставила перечень из более чем трех десятков требований, которые, по мнению украинской стороны, суд должен был бы адресовать Москве в рамках обеспечительных мер, вводимых на период судебного разбирательства. В списке упоминается "полное и безусловное прекращение" любой поддержки незаконных вооруженных групп на востоке Украины, восстановление контроля над российско-украинской границей на всем ее протяжении, обеспечение права на собрание Меджлиса крымских татар (его деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ) и в целом прав нацменьшинств "в оккупированном Крыму", а также выплаты репараций жертвам обстрелов и бомбежек.6-9 марта 2017 года прошли слушания в Международном суде по запросу о введении временных мер по иску Украины против России. 19 апреля 2017 года Международный суд ООН отказал Украине в обеспечительных мерах против России по Конвенции о запрете финансирования терроризма, не наложив на Москву никаких обязательств по Донбассу. Как заявил председатель суда Ронни Абрахам, "Украина не предоставила достаточных доказательств", которые демонстрировали бы, что Россия нарушает конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.Однако суд счел возможным "учредить временные меры" в связи с иском по исполнению Россией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.Таким образом, суд постановил, что Россия "должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис (экстремистская организация, запрещенная в России), гарантировать возможность обучения на украинском языке". Суд также призвал обе стороны воздержаться от любых действий, "которые могли бы отяготить или продлить спор".Суд отметил, что сообщества крымских татар и украинцев в Крыму находятся "в уязвимом положении". В частности, судебная инстанция приняла во внимание выводы управления ООН по правам человека и миссии ОБСЕ. Суд постановил, что их отчеты "демонстрируют, что для крымских татар существуют ограничения в выборе своих представителей в органах власти, а также имеется запрет в том, что касается обучения на украинском языке в крымских школах". 12 сентября 2018 года Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины.Как отметили в МИД РФ, российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей."Обращение в Международный суд – не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека и переложить на Россию ответственность за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 года", – заявили в МИД РФ. 8 ноября 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и РФ.По МКБФТ суд отклонил одно из ключевых требований Украины, заключавшееся в том, что Россия якобы должна нести международно-правовую ответственность как государство-спонсор терроризма на Украине. Суд поддержал позицию России, согласно которой вопросы, связанные с финансированием терроризма со стороны государства и его должностных лиц, независимо от абсурдности подобных обвинений в адрес России, в принципе не регулируются МКБФТ и не могут быть предметом рассмотрения в данном деле. Вместе с тем суд фактически проигнорировал другие юрисдикционные возражения со стороны Москвы, позволив Украине перевести навязанный российской стороне спор по МКБФТ в рассмотрение по существу.Суд не воспринял и юрисдикционные возражения со стороны России по МКЛРД. В частности, не согласился с тем, что прежде, чем искать защиту в Международном суде ООН, государство-истец обязано сначала обратиться в специально созданный под эгидой МКЛРД Комитет по ликвидации расовой дискриминации, призванный осуществлять надзор за соблюдением этой конвенции и реагировать на ее нарушения. Украина этого не сделала.Не были учтены также возражения России в связи с несоблюдением Киевом требования о необходимости исчерпания внутренних средств защиты как предусловия обращения в суд. На данном этапе суд не оценивал фактическую сторону украинских обвинений, а также не занимался квалификацией конкретных действий в качестве потенциальных случаев расовой дискриминации.В итоге Украине удалось преодолеть предварительную стадию и перевести судебный процесс в рассмотрение спора по существу по обеим конвенциям.9 августа 2021 года МИД РФ сообщил, что Россия представила в Международный суд ООН ответный меморандум по делу "Украина против Российской Федерации".Как отметили в дипломатическом ведомстве, в контрмеморандуме Россия представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности тезисов Украины. Москва настаивает на том, чтобы "суд отклонил требования истца по обеим конвенциям".В октябре 2021 года Международный суд ООН назначил раунд письменных объяснений по делу Украины против РФВ МИД РФ рассказали, что решению суда начать второй раунд письменных объяснений предшествовали консультации представителей сторон с президентом суда 30 сентября 2021 года. Во время консультаций "Украина отмечала необходимость скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов". 6-14 июня 2023 года в Международном суде ООН в Гааге прошли слушания по иску Украины против России. 14 июня российская делегация – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – выступила с заключительным словом.В МИД РФ заявили, что представители Российской Федерации аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины как по части МКБФТ, так и МКЛРД. Раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве. Напомнили о многочисленных зверствах киевского режима, включая трагедию в одесском Доме профсоюзов, варварские обстрелы Донецка и других городов Донбасса.Российские дипломаты и эксперты подробно рассказали о неонацистской сущности нынешнего киевского режима, сделав особый акцент на том, что почитающие Гитлера "внуки Мазепы, дети Бандеры", развернувшие на Украине охоту на всех несогласных с их методами и последовательно попирающие языковые, культурные, образовательные и иные права русских, венгров, румын, болгар и других национальных меньшинств, по определению не могут обвинять кого бы то ни было ни в дискриминации, ни в терроризме.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в течение трех лет российская сторона по дипломатическим каналам "аргументированно и последовательно" отвергала надуманные обвинения Киева в "якобы финансировании Россией мифического "терроризма" в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму". Однако целью украинских властей было "любой ценой затащить" Москву в суд и "устроить, с их слов, показательный процесс над Россией".По словам Захаровой, за время разбирательства перечень претензий Украины сократился "до нескольких эпизодов применения реактивной артиллерии в Донбассе и серии постановочных взрывов и убийств, за которыми отчетливо просматривается след украинских военных и спецслужб, а также запрета "Меджлиса крымско-татарского народа" (в 2016 году организация была признана экстремистской и запрещена в России). Ожидается, что Международный суд ООН вынесет свое решение 29 января 2024 года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, украина, оон, мария захарова