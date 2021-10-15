https://ria.ru/20211015/sud-1754827255.html

Суд ООН назначил второй раунд объяснений по делу Украины против России

Суд ООН назначил второй раунд объяснений по делу Украины против России - РИА Новости, 15.10.2021

Суд ООН назначил второй раунд объяснений по делу Украины против России

Международный суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против РФ о систематических нарушениях Россией Международной конвенции о... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T23:43

2021-10-15T23:43

2021-10-15T23:47

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КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Международный суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против РФ о систематических нарушениях Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев уверен в том, что РФ понесет ответственность за нарушение конвенций, сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины."Международный Суд ООН назначил второй раунд письменных объяснений по делу Украины против России. Решение было опубликовано сегодня на сайте Международного суда. Дело касается систематических нарушений Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - говорится в тексте.В МИД рассказали, что решению суда начать второй раунд письменных объяснений предшествовали консультации представителей сторон с президентом суда 30 сентября 2021 года. Во время консультаций "Украина отмечала необходимость скорейшего назначения даты для подачи возражений фактических и правовых контраргументов". Это "будет способствовать достижению справедливости для народа Украины и привлечению России к ответственности за нарушение международного права"."После подачи Украиной меморандума, в котором подробно устанавливалось нарушение Россией международного права, Россия отрицала наличие у суда юрисдикции рассматривать данное дело. Решением от 8 ноября 2019 года Международный суд ООН отверг все возражения России по юрисдикции. Согласно решению суда, Украина должна подать ответ на контрмеморандум России до 8 апреля 2022 года, после чего Россия должна подать свой письменный документ до 8 декабря 2022 года", - отметили в МИД.В ведомстве пояснили, что после представления финальных письменных возражений сторонами суд назначит дату устных слушаний по существу дела и примет окончательное решение."Украина уверена, что Россия понесет ответственность за нарушение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - заявили в МИД.

https://ria.ru/20211007/diplomat-1753554253.html

https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008082.html

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в мире, украина, киев, оон, международный суд оон, россия