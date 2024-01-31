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Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 31.01.2024
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17:28 31.01.2024 (обновлено: 17:52 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/delimkhanov-1924635468.html
Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора
Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 31.01.2024
Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора
Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание "генерал-майор", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T17:28
2024-01-31T17:52
россия
адам делимханов
рамзан кадыров
госдума рф
безопасность
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание "генерал-майор", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера "генерал-майор" &lt;...&gt; депутату Госдумы Адаму Делимханову", — написал он в Telegram-канале. Кадыров назвал Делимханова патриотом страны, который обладает заслуженным авторитетом и уважением в обществе. По его словам, депутат — ветеран команды, основанной первым президентом Чеченской Республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. Он отметил, что Адам Делимханов вместе со своими братьями с первых дней борьбы с террористами поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова и был его соратником. Глава Чечни подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине депутат сражался на фронте с противником в первых рядах. Он также выразил признательность Владимиру Путину за внимание к представителю команды Ахмата-Хаджи Кадырова.
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россия, адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, безопасность, владимир путин, чеченская республика (чечня)
Россия, Адам Делимханов, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Безопасность, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня)
Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора

Кадыров: Путин присвоил депутату Госдумы Делимханову звание генерал-майора

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание "генерал-майор", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«
"Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера "генерал-майор" <...> депутату Госдумы Адаму Делимханову", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров назвал Делимханова патриотом страны, который обладает заслуженным авторитетом и уважением в обществе. По его словам, депутат — ветеран команды, основанной первым президентом Чеченской Республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. Он отметил, что Адам Делимханов вместе со своими братьями с первых дней борьбы с террористами поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова и был его соратником.
Глава Чечни подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине депутат сражался на фронте с противником в первых рядах. Он также выразил признательность Владимиру Путину за внимание к представителю команды Ахмата-Хаджи Кадырова.
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РоссияАдам ДелимхановРамзан КадыровГосдума РФБезопасностьВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)
 
 
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