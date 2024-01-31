Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора
Кадыров: Путин присвоил депутату Госдумы Делимханову звание генерал-майора
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЧлен комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание "генерал-майор", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера "генерал-майор" <...> депутату Госдумы Адаму Делимханову", — написал он в Telegram-канале.
Кадыров назвал Делимханова патриотом страны, который обладает заслуженным авторитетом и уважением в обществе. По его словам, депутат — ветеран команды, основанной первым президентом Чеченской Республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. Он отметил, что Адам Делимханов вместе со своими братьями с первых дней борьбы с террористами поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова и был его соратником.
Глава Чечни подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине депутат сражался на фронте с противником в первых рядах. Он также выразил признательность Владимиру Путину за внимание к представителю команды Ахмата-Хаджи Кадырова.