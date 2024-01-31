https://ria.ru/20240131/delimkhanov-1924635468.html

Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора

Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора - РИА Новости, 31.01.2024

Депутату Госдумы Делимханову присвоили звание генерал-майора

Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание "генерал-майор", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T17:28

2024-01-31T17:28

2024-01-31T17:52

россия

адам делимханов

рамзан кадыров

госдума рф

безопасность

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 31 янв — РИА Новости. Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание "генерал-майор", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера "генерал-майор" <...> депутату Госдумы Адаму Делимханову", — написал он в Telegram-канале. Кадыров назвал Делимханова патриотом страны, который обладает заслуженным авторитетом и уважением в обществе. По его словам, депутат — ветеран команды, основанной первым президентом Чеченской Республики Ахматом-Хаджи Кадыровым. Он отметил, что Адам Делимханов вместе со своими братьями с первых дней борьбы с террористами поддержал Ахмата-Хаджи Кадырова и был его соратником. Глава Чечни подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине депутат сражался на фронте с противником в первых рядах. Он также выразил признательность Владимиру Путину за внимание к представителю команды Ахмата-Хаджи Кадырова.

https://ria.ru/20221114/kadyrov-1831395085.html

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Кирилл Волков

россия, адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, безопасность, владимир путин, чеченская республика (чечня)