https://ria.ru/20240131/ddos-1924489617.html

Аналитики рассказали о двух наиболее мощных DDoS-атаках в России за полгода

Аналитики рассказали о двух наиболее мощных DDoS-атаках в России за полгода - РИА Новости, 31.01.2024

Аналитики рассказали о двух наиболее мощных DDoS-атаках в России за полгода

Самая долгая DDoS-атака в России за вторую половину 2023 года была в августе и длилась 25 часов, она велась на организацию финансовой сферы, подсчитали для РИА... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T05:50

2024-01-31T05:50

2024-01-31T05:50

россия

экономика

мтс

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самая долгая DDoS-атака в России за вторую половину 2023 года была в августе и длилась 25 часов, она велась на организацию финансовой сферы, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса по кибербезопасности МТС RED. "Две наиболее мощных DDoS-атаки, отраженных специалистами МТС RED во втором полугодии 2023 г., достигали скорости свыше 100 гигабит в секунду. Самая длительная из предотвращенных атак зафиксирована в августе, она продолжалась около 25 часов и велась на организацию финансовой сферы", - говорится в сообщении. По словам специалистов, сервис отразил свыше 3800 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков во втором полугодии прошлого года, что на 80% больше, чем в первом полугодии. Отмечается, что чаще всего такие атаки совершались на компании промышленной отрасли - на них пришлось 23% всех отраженных атак, а также на банки и IT-компании. Реже всего - в 2% случаев - хакеры пытались атаковать образовательные организации. В компании объяснили, что DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт или инфраструктуру организации недоступными для пользователей. "Это может привести к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании", - добавили там.

https://ria.ru/20240119/ataki-1922243686.html

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россия, экономика, мтс