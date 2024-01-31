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Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления - РИА Новости, 31.01.2024
Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления
Понижение атмосферного давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, и до минус 4 градусов ожидается в Москве на этих выходных,... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T11:20
2024-01-31T11:20
2024-01-31T11:22
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Понижение атмосферного давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, и до минус 4 градусов ожидается в Москве на этих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что на предстоящих выходных погода в столичном регионе будет облачная, временами будет идти снег разной интенсивности."В субботу дневная температура составит минус 2-4 градуса, в воскресенье температура вновь около 0 градусов. То есть все выходные температура воздуха будет выше климатической нормы", - сказала Позднякова.Она также отметила, что на выходных в регионе ожидается понижение атмосферного давления."В субботу ждем, что будет 735 миллиметров ртутного столба, в воскресенье - 727 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже положенного для этих чисел февраля. Норма - 747 миллиметров ртутного столба", - сказала Позднякова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления
В Москве на выходных атмосферное давление упадет на 20 единиц ниже нормы
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Понижение атмосферного давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, и до минус 4 градусов ожидается в Москве на этих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что на предстоящих выходных погода в столичном регионе будет облачная, временами будет идти снег разной интенсивности.
«
"В субботу дневная температура составит минус 2-4 градуса, в воскресенье температура вновь около 0 градусов. То есть все выходные температура воздуха будет выше климатической нормы", - сказала Позднякова.
Она также отметила, что на выходных в регионе ожидается понижение атмосферного давления.
"В субботу ждем, что будет 735 миллиметров ртутного столба, в воскресенье - 727 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже положенного для этих чисел февраля. Норма - 747 миллиметров ртутного столба", - сказала Позднякова.
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