https://ria.ru/20240131/davlenie-1924525067.html

Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления - РИА Новости, 31.01.2024

Москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

Понижение атмосферного давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, и до минус 4 градусов ожидается в Москве на этих выходных,... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T11:20

2024-01-31T11:20

2024-01-31T11:22

москва

погода

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Понижение атмосферного давление до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы, и до минус 4 градусов ожидается в Москве на этих выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик отметила, что на предстоящих выходных погода в столичном регионе будет облачная, временами будет идти снег разной интенсивности."В субботу дневная температура составит минус 2-4 градуса, в воскресенье температура вновь около 0 градусов. То есть все выходные температура воздуха будет выше климатической нормы", - сказала Позднякова.Она также отметила, что на выходных в регионе ожидается понижение атмосферного давления."В субботу ждем, что будет 735 миллиметров ртутного столба, в воскресенье - 727 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц ниже положенного для этих чисел февраля. Норма - 747 миллиметров ртутного столба", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20240122/vkontakte-1922718088.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода