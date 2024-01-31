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В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске

В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске - РИА Новости, 31.01.2024

В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске

Действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка в... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T09:27

2024-01-31T09:27

2024-01-31T09:27

происшествия

уссурийск

россия

уссурийский городской округ

дмитрий демешин

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка в августе прошлого года, нужно дать правовую оценку, сообщил на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. "Мы прозвучали на всю страну, у нас утонул Уссурийский городской округ. И дамба "Семь ветров", которая должна была быть построена и сдана к этому времени, не реализована. Разберитесь с уголовным делом, дайте правовую оценку действиям, в том числе не только подрядчика, но и чиновников, которые несли ответственность за своевременную сдачу этого объекта, который обеспечивает безопасность крупнейшего после Владивостока города Приморья", - сказал Демешин на заседании коллегии. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, вследствие чего сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты согласовали с подрядчиком проведение после положенного срока работ по установке шлюза-регулятора на строившейся в городе дамбе. В итоге работы не были закончены вовремя, дамбу в августе прорвал поток, микрорайон "Семь ветров" затопило, местным жителям нанесен ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей. Обоим фигурантам предъявлены обвинения.

https://realty.ria.ru/20231031/damba-1906427667.html

уссурийск

россия

уссурийский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск, россия, уссурийский городской округ, дмитрий демешин, генеральная прокуратура рф