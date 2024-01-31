Рейтинг@Mail.ru
В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске - РИА Новости, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:27 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/damba-1924504506.html
В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске
В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске - РИА Новости, 31.01.2024
В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске
Действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка в... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T09:27
2024-01-31T09:27
происшествия
уссурийск
россия
уссурийский городской округ
дмитрий демешин
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889939673_0:274:720:679_1920x0_80_0_0_d079bd5e7e758d38a7a4f3431e66b1b3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка в августе прошлого года, нужно дать правовую оценку, сообщил на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин. "Мы прозвучали на всю страну, у нас утонул Уссурийский городской округ. И дамба "Семь ветров", которая должна была быть построена и сдана к этому времени, не реализована. Разберитесь с уголовным делом, дайте правовую оценку действиям, в том числе не только подрядчика, но и чиновников, которые несли ответственность за своевременную сдачу этого объекта, который обеспечивает безопасность крупнейшего после Владивостока города Приморья", - сказал Демешин на заседании коллегии. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, вследствие чего сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты согласовали с подрядчиком проведение после положенного срока работ по установке шлюза-регулятора на строившейся в городе дамбе. В итоге работы не были закончены вовремя, дамбу в августе прорвал поток, микрорайон "Семь ветров" затопило, местным жителям нанесен ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей. Обоим фигурантам предъявлены обвинения.
https://realty.ria.ru/20231031/damba-1906427667.html
уссурийск
россия
уссурийский городской округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889939673_0:206:720:746_1920x0_80_0_0_90dd583aff8c095a0abf4a797b22dba3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уссурийск, россия, уссурийский городской округ, дмитрий демешин, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Уссурийск, Россия, Уссурийский городской округ, Дмитрий Демешин, Генеральная прокуратура РФ
В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске

В Генпрокуратуре призвали дать оценку работе чиновников по ЧП со смытой дамбой

© Фото : Администрация города УссурийскОчистка разлившегося мазута в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске
Очистка разлившегося мазута в подтопленном районе Семь ветров в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Фото : Администрация города Уссурийск
Очистка разлившегося мазута в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка в августе прошлого года, нужно дать правовую оценку, сообщил на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
"Мы прозвучали на всю страну, у нас утонул Уссурийский городской округ. И дамба "Семь ветров", которая должна была быть построена и сдана к этому времени, не реализована. Разберитесь с уголовным делом, дайте правовую оценку действиям, в том числе не только подрядчика, но и чиновников, которые несли ответственность за своевременную сдачу этого объекта, который обеспечивает безопасность крупнейшего после Владивостока города Приморья", - сказал Демешин на заседании коллегии.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, вследствие чего сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты согласовали с подрядчиком проведение после положенного срока работ по установке шлюза-регулятора на строившейся в городе дамбе. В итоге работы не были закончены вовремя, дамбу в августе прорвал поток, микрорайон "Семь ветров" затопило, местным жителям нанесен ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей. Обоим фигурантам предъявлены обвинения.
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Задержан подрядчик стройки прорвавшейся дамбы в Уссурийске
31 октября 2023, 14:22
 
ПроисшествияУссурийскРоссияУссурийский городской округДмитрий ДемешинГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала