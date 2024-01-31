В Генпрокуратуре призвали оценить ситуацию с дамбой в Уссурийске
В Генпрокуратуре призвали дать оценку работе чиновников по ЧП со смытой дамбой
© Фото : Администрация города УссурийскОчистка разлившегося мазута в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске
© Фото : Администрация города Уссурийск
Очистка разлившегося мазута в подтопленном районе "Семь ветров" в Уссурийске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Действиям чиновников, ответственных за своевременную постройку и сдачу дамбы в микрорайоне "Семь ветров" в Уссурийске, которую прорвало во время паводка в августе прошлого года, нужно дать правовую оценку, сообщил на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморья заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.
"Мы прозвучали на всю страну, у нас утонул Уссурийский городской округ. И дамба "Семь ветров", которая должна была быть построена и сдана к этому времени, не реализована. Разберитесь с уголовным делом, дайте правовую оценку действиям, в том числе не только подрядчика, но и чиновников, которые несли ответственность за своевременную сдачу этого объекта, который обеспечивает безопасность крупнейшего после Владивостока города Приморья", - сказал Демешин на заседании коллегии.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморский край ливни, которые вызвали сильные паводки, в том числе в Уссурийске. Местные жители сообщили утром 12 августа о повреждении дамбы и быстром притоке воды сквозь нее. Проверка прокуратуры позже установила, что дамбу не достроили в срок, вследствие чего сооружение не смогло сдержать воду в паводок. Было возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ с причинением крупного ущерба по неосторожности. В следственном управлении позже сообщили о задержании директора и заместителя директора муниципального учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" в Уссурийске по уголовному делу о превышении должностных полномочий. По версии следствия, фигуранты согласовали с подрядчиком проведение после положенного срока работ по установке шлюза-регулятора на строившейся в городе дамбе. В итоге работы не были закончены вовремя, дамбу в августе прорвал поток, микрорайон "Семь ветров" затопило, местным жителям нанесен ущерб на сумму не менее 39 миллионов рублей. Обоим фигурантам предъявлены обвинения.