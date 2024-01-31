https://ria.ru/20240131/dagestan-1924594613.html

В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям

В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям - РИА Новости, 31.01.2024

В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям

Работницу школы в Левашинском районе Дагестана уволили после видео, на котором она раздавала пощечины ученикам, сообщили РИА Новости в местном отделе... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T15:27

2024-01-31T15:27

2024-01-31T16:17

происшествия

левашинский район

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МАХАЧКАЛА, 31 янв — РИА Новости. Работницу школы в Левашинском районе Дагестана уволили после видео, на котором она раздавала пощечины ученикам, сообщили РИА Новости в местном отделе образования. "Учительница уволена", — заявили там.От дальнейших комментариев сотрудница отдела отказалась из-за отсутствия на рабочем месте начальника.Накануне в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, снятое в учебном классе Левашинской гимназии. На кадрах видно, как учительница кричит на подростков, стоящих у доски, и двоим из них дает пощечины. Прокуратура Дагестана организовала проверку "в связи с информацией о противоправных действиях в отношении учащихся одной из школ Левашинского района". Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению руководством школы требований законодательства об образовании и о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В пресс-службе Министерства образования и науки республики сообщили РИА Новости, что организовали проверку с привлечением управления образования Левашинского района.

https://ria.ru/20240130/podzhog-1924356058.html

https://ria.ru/20240122/uchitelnitsa-1922772176.html

левашинский район

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, левашинский район