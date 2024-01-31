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В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям - РИА Новости, 31.01.2024
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15:27 31.01.2024 (обновлено: 16:17 31.01.2024)
https://ria.ru/20240131/dagestan-1924594613.html
В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям
В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям - РИА Новости, 31.01.2024
В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям
Работницу школы в Левашинском районе Дагестана уволили после видео, на котором она раздавала пощечины ученикам, сообщили РИА Новости в местном отделе... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T15:27
2024-01-31T16:17
происшествия
левашинский район
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МАХАЧКАЛА, 31 янв — РИА Новости. Работницу школы в Левашинском районе Дагестана уволили после видео, на котором она раздавала пощечины ученикам, сообщили РИА Новости в местном отделе образования. &quot;Учительница уволена&quot;, — заявили там.От дальнейших комментариев сотрудница отдела отказалась из-за отсутствия на рабочем месте начальника.Накануне в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, снятое в учебном классе Левашинской гимназии. На кадрах видно, как учительница кричит на подростков, стоящих у доски, и двоим из них дает пощечины. Прокуратура Дагестана организовала проверку "в связи с информацией о противоправных действиях в отношении учащихся одной из школ Левашинского района". Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению руководством школы требований законодательства об образовании и о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В пресс-службе Министерства образования и науки республики сообщили РИА Новости, что организовали проверку с привлечением управления образования Левашинского района.
https://ria.ru/20240130/podzhog-1924356058.html
https://ria.ru/20240122/uchitelnitsa-1922772176.html
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происшествия, левашинский район
Происшествия, Левашинский район
В Дагестане уволили учительницу после видео с пощечинами детям

В Левашинском районе Дагестана уволили учительницу после видео с избиением детей

© РИА Новости / Александр КряжевУчебный класс в школе
Учебный класс в школе - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Учебный класс в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 янв — РИА Новости. Работницу школы в Левашинском районе Дагестана уволили после видео, на котором она раздавала пощечины ученикам, сообщили РИА Новости в местном отделе образования.
«

"Учительница уволена", — заявили там.

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От дальнейших комментариев сотрудница отдела отказалась из-за отсутствия на рабочем месте начальника.
Накануне в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео, снятое в учебном классе Левашинской гимназии. На кадрах видно, как учительница кричит на подростков, стоящих у доски, и двоим из них дает пощечины.
Прокуратура Дагестана организовала проверку "в связи с информацией о противоправных действиях в отношении учащихся одной из школ Левашинского района". Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдению руководством школы требований законодательства об образовании и о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В пресс-службе Министерства образования и науки республики сообщили РИА Новости, что организовали проверку с привлечением управления образования Левашинского района.
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