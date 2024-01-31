https://ria.ru/20240131/chipy-1924474628.html

"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов

"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов - РИА Новости, 31.01.2024

"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов

Санкции США ограничили доступ Китая к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников, при этом китайские компании активно наращивают... РИА Новости, 31.01.2024

2024-01-31T00:17

2024-01-31T00:17

2024-01-31T00:17

samsung

китай

сша

тайвань

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции США ограничили доступ Китая к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников, при этом китайские компании активно наращивают производство так называемых "зрелых" чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке – такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. "Учитывая амбициозные планы по вводу в строй новых производственных линий в Китае, агрессивная ценовая война неизбежна", – говорится в докладе "Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США". Авторы отмечают, что самые передовые чипы (8 нм или меньше), которые используются в смартфонах, суперкомпьютерах и центрах обработки данных, сейчас в основном производятся на Тайване и в Южной Корее. Разработки китайских компаний в этой сфере, по мнению экспертов, отстают от передовых приблизительно на 10 лет. Однако Китай активно наращивает свои мощности по производству базовых чипов, также известных как "зрелые". В них применяются технологии 10–20-летней давности, но они до сих пор используются в широком спектре товаров, включая бытовую и даже некоторую военную технику. В докладе отмечается, что санкции США ограничили доступ Китая к оборудованию для производства полупроводников. Однако с уже установленным голландским и японским оборудованием китайские фабрики полупроводниковой продукции успешно составляют конкуренцию тайваньским и американским компаниям. Первый этап ценовой войны, по мнению авторов, начался в конце 2023 года, когда тайваньские разработчики микросхем стали отменять заказы в таких компаниях, как Samsung, GlobalFoundries, UMC и PSMC, и переносить их на китайские заводы, которые снизили цены на свои услуги. Эксперты приходят к заключению, что китайские "зрелые" чипы могут стать целью новых санкций США. "2024 год станет периодом более пристального внимания американских политиков к технологиям в области электроники, которая производится с помощью зрелых технологических процессов (28 нм и более)", – говорится в докладе.

https://ria.ru/20231025/nauka-1904882708.html

китай

сша

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samsung, китай, сша, тайвань