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"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов - РИА Новости, 31.01.2024
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00:17 31.01.2024
https://ria.ru/20240131/chipy-1924474628.html
"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов
"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов - РИА Новости, 31.01.2024
"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов
Санкции США ограничили доступ Китая к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников, при этом китайские компании активно наращивают... РИА Новости, 31.01.2024
2024-01-31T00:17
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китай
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции США ограничили доступ Китая к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников, при этом китайские компании активно наращивают производство так называемых "зрелых" чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке – такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости. "Учитывая амбициозные планы по вводу в строй новых производственных линий в Китае, агрессивная ценовая война неизбежна", – говорится в докладе "Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США". Авторы отмечают, что самые передовые чипы (8 нм или меньше), которые используются в смартфонах, суперкомпьютерах и центрах обработки данных, сейчас в основном производятся на Тайване и в Южной Корее. Разработки китайских компаний в этой сфере, по мнению экспертов, отстают от передовых приблизительно на 10 лет. Однако Китай активно наращивает свои мощности по производству базовых чипов, также известных как "зрелые". В них применяются технологии 10–20-летней давности, но они до сих пор используются в широком спектре товаров, включая бытовую и даже некоторую военную технику. В докладе отмечается, что санкции США ограничили доступ Китая к оборудованию для производства полупроводников. Однако с уже установленным голландским и японским оборудованием китайские фабрики полупроводниковой продукции успешно составляют конкуренцию тайваньским и американским компаниям. Первый этап ценовой войны, по мнению авторов, начался в конце 2023 года, когда тайваньские разработчики микросхем стали отменять заказы в таких компаниях, как Samsung, GlobalFoundries, UMC и PSMC, и переносить их на китайские заводы, которые снизили цены на свои услуги. Эксперты приходят к заключению, что китайские "зрелые" чипы могут стать целью новых санкций США. "2024 год станет периодом более пристального внимания американских политиков к технологиям в области электроники, которая производится с помощью зрелых технологических процессов (28 нм и более)", – говорится в докладе.
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samsung, китай, сша, тайвань
Samsung, Китай, США, Тайвань
"Росконгресс" спрогнозировал агрессивную войну на мировом рынке чипов

"Росконгресс": агрессивная война на мировом рынке "зрелых" чипов неизбежна

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Санкции США ограничили доступ Китая к самым передовым технологиям в сфере производства полупроводников, при этом китайские компании активно наращивают производство так называемых "зрелых" чипов по более старым технологиям, провоцируя агрессивную ценовую войну на этом рынке – такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса", с которым ознакомилось РИА Новости.
«
"Учитывая амбициозные планы по вводу в строй новых производственных линий в Китае, агрессивная ценовая война неизбежна", – говорится в докладе "Война за чипы 2.0: новый этап в противостоянии КНР и США".
Авторы отмечают, что самые передовые чипы (8 нм или меньше), которые используются в смартфонах, суперкомпьютерах и центрах обработки данных, сейчас в основном производятся на Тайване и в Южной Корее. Разработки китайских компаний в этой сфере, по мнению экспертов, отстают от передовых приблизительно на 10 лет.
Однако Китай активно наращивает свои мощности по производству базовых чипов, также известных как "зрелые". В них применяются технологии 10–20-летней давности, но они до сих пор используются в широком спектре товаров, включая бытовую и даже некоторую военную технику.
В докладе отмечается, что санкции США ограничили доступ Китая к оборудованию для производства полупроводников. Однако с уже установленным голландским и японским оборудованием китайские фабрики полупроводниковой продукции успешно составляют конкуренцию тайваньским и американским компаниям.
Первый этап ценовой войны, по мнению авторов, начался в конце 2023 года, когда тайваньские разработчики микросхем стали отменять заказы в таких компаниях, как Samsung, GlobalFoundries, UMC и PSMC, и переносить их на китайские заводы, которые снизили цены на свои услуги.
Эксперты приходят к заключению, что китайские "зрелые" чипы могут стать целью новых санкций США. "2024 год станет периодом более пристального внимания американских политиков к технологиям в области электроники, которая производится с помощью зрелых технологических процессов (28 нм и более)", – говорится в докладе.
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SamsungКитайСШАТайвань
 
 
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